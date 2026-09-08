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színész

Megvan, hogy ki lesz az új James Bond, elszólta magát a film írója

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A 007-es ügynök szerepért több híres színész is versenybe szállt. A legújabb James Bond film forgatókönyvírója, Steven Knight nemrég erőteljesen célzott arra, időközben kiválasztották a karakter megformálóját, habár konkrét nevet ezúttal sem osztottak meg.
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színészforgatókönyvíróJames Bondfilm

Steven Knight, az új James Bond film forgatókönyvírója nemrég elárulta, kiválasztották a következő 007-es ügynök megformálóját, mialatt utalt arra, már a színész járt a fejében, mialatt megírta a forgatókönyvet. Knight a 26. Bond filmnél működik közre, ami egy új színésszel a főszerepben indítja újra a franchise-t, a forgatókönyvíró pedig azt sugallta, a közelmúltban könnyebbé vált a dolga, miután megtudta, ki mellett döntöttek a producerek.

English screenwriter Steven Knight poses upon arrival on the red carpet for the UK premiere of the film 'Oasis: Don't Look Back In Anger', in Leicester Square in central London on September 7, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)
Elszólta magát a forgatókönyvíró: megvan az új James Bond? / Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Elszólta magát a forgatókönyvíró: megvan az új James Bond?

Korábban Gary Oldman is célozgatott arra, már kiválasztották az új Mr. Bondot, habár nevet nem mondott, míg Knight akkor osztott meg információkat, amikor nemrég a Radio 4 Today című műsorában arról kérdezték, hogy a forgatókönyvet a kiválasztott színészre gondolva írta-e, vagy pedig arra alapozta, amit már tudott magáról a karakterről.

Kicsit mindkettő. Megkönnyíti a helyzetet, ha tudod, ki az a személy, aki megformálja, de közben a karaktert kell megírnod, nem a színészt

- magyarázta el Steven Knight, aki a Birmingham bandája című sorozat írója és alkotója.

Arra a kérdésre viszont, hogy ki is lesz tulajdonképpen az új 007-es ügynök, már nem adott választ, így ez a közönség előtt egy ideig még titok marad. 

A szerep kapcsán egyébként több híres és népszerű színész neve is felmerült lehetséges opcióként, úgy mint James Lowden, Jacob Elordi, Callum Turner és Harris Dickinson. A végső döntést Amy Pascal és David Heyman, valamint Denis Villeneuve hozta meg, aki az új James Bond film rendezője - írja az Independent.

Korábban megírtuk, milyen szerepet tudna elképzelni magának a 007-es ügynökről szóló filmben Saoirse Ronan, aki az egyik nagy esélyes,  James Lowden felesége. Az Oscar-díjas ír színésznő egy interjú során elárulta, szívesen lenne a James Bond film antagonistája.

Egy Bond film gonosza szeretnék lenni, és ezt halálosan komolyan gondolom. Szerintem nagyon érdekes lenne egy fiatal női gonosztevő. Különösen a lányok és a nők számára volna érdekes látni egy olyan karaktert, aki képes a benne felgyülemlett dühöt valami másra irányítani

- magyarázta el Ronan.

 

 

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