Megvan, hogy ki lesz az új James Bond, elszólta magát a film írója

Steven Knight, az új James Bond film forgatókönyvírója nemrég elárulta, kiválasztották a következő 007-es ügynök megformálóját, mialatt utalt arra, már a színész járt a fejében, mialatt megírta a forgatókönyvet. Knight a 26. Bond filmnél működik közre, ami egy új színésszel a főszerepben indítja újra a franchise-t, a forgatókönyvíró pedig azt sugallta, a közelmúltban könnyebbé vált a dolga, miután megtudta, ki mellett döntöttek a producerek.

Elszólta magát a forgatókönyvíró: megvan az új James Bond? / Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Elszólta magát a forgatókönyvíró: megvan az új James Bond?

Korábban Gary Oldman is célozgatott arra, már kiválasztották az új Mr. Bondot, habár nevet nem mondott, míg Knight akkor osztott meg információkat, amikor nemrég a Radio 4 Today című műsorában arról kérdezték, hogy a forgatókönyvet a kiválasztott színészre gondolva írta-e, vagy pedig arra alapozta, amit már tudott magáról a karakterről.

Kicsit mindkettő. Megkönnyíti a helyzetet, ha tudod, ki az a személy, aki megformálja, de közben a karaktert kell megírnod, nem a színészt

- magyarázta el Steven Knight, aki a Birmingham bandája című sorozat írója és alkotója.

Arra a kérdésre viszont, hogy ki is lesz tulajdonképpen az új 007-es ügynök, már nem adott választ, így ez a közönség előtt egy ideig még titok marad.

A szerep kapcsán egyébként több híres és népszerű színész neve is felmerült lehetséges opcióként, úgy mint James Lowden, Jacob Elordi, Callum Turner és Harris Dickinson. A végső döntést Amy Pascal és David Heyman, valamint Denis Villeneuve hozta meg, aki az új James Bond film rendezője - írja az Independent.

James Bond Writer Steven Knight Refuses To Deny That 007 Has Been Cast: "I Cannot Speak About This Subject" https://t.co/CvnHh6oDMO — Deadline (@DEADLINE) September 8, 2026

Korábban megírtuk, milyen szerepet tudna elképzelni magának a 007-es ügynökről szóló filmben Saoirse Ronan, aki az egyik nagy esélyes, James Lowden felesége. Az Oscar-díjas ír színésznő egy interjú során elárulta, szívesen lenne a James Bond film antagonistája.

Egy Bond film gonosza szeretnék lenni, és ezt halálosan komolyan gondolom. Szerintem nagyon érdekes lenne egy fiatal női gonosztevő. Különösen a lányok és a nők számára volna érdekes látni egy olyan karaktert, aki képes a benne felgyülemlett dühöt valami másra irányítani

- magyarázta el Ronan.