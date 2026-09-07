Kitálaltak Jennifer Aniston barátai: nincsenek oda a Jóbarátok sztárjának új párjáért

Jennifer Aniston Jim Curtisszel való románca aggasztja a színésznő néhány legközelebbi barátját, azonban megoszlanak a vélemények az új szerelemről.
Nincs mindenki oda Jennifer Aniston új párjáért
Jen néhány barátját még nem teljesen győzte meg Jim. Aggódnak, hogy opportunista lehet, és úgy érzik, hogy kissé megjátszottnak tűnhet
- árulta el a Page Six-nek egy közeli forrás.
A Jóbarátok 57 éves sztárja és az 50 éves hipnotizőr - akinek a munkásságát a színésznő évek óta követte - 2025 júliusában kerültek a figyelem középpontjába, miután lefényképezték őket egy meghitt nyaralás közben Mallorcán.
Mindenki imádja Jent, és csak a legjobbat akarja neki, mert abszolút megérdemli a világot. Végső soron, ha ő boldog, akkor természetesen örülnek neki, de ugyanakkor nagyon védelmezik is, és soha nem akarják látni, hogy kihasználják. Néhányuk csak nehezen bízik meg Jimben
- állította a forrás.
Aniston barátai azonban nem mind szkeptikusak Curtisszel szemben. Egy másik bennfentes elmondta, hogy a belső körében mások is örömmel fogadták a tanácsadót, és úgy vélik, hogy a pár remekül illik.
Mások imádják Jimet, és úgy érzik, hogy zökkenőmentesen beilleszkedett a baráti körükbe. Régóta nem látták Jent ilyen boldognak, és úgy gondolják, hogy Jen és Jim rengeteg szinten kiegészítik egymást.
A bennfentes szerint Aniston barátai nem is lehetnének boldogabbak miatta, és csak a legjobbakat kívánják neki és Curtisnek.
A megosztott vélemények azután láttak napvilágot, hogy a színésznő és Curtis már nem rejtegetik a kapcsolatukat. Aniston szerdán csatlakozott kedveséhez a New York-i 92nd Street Y színpadán, ahol interjút készített vele új könyvéről, a The Book of Possibility-ről. A beszélgetés során Curtis nyíltan beszélt a húszas éveiben tapasztalt súlyos egészségügyi problémákról, miután gerincvelőjében elváltozásokat fedeztek fel, amelyek miatt részlegesen lebénult és krónikus idegfájdalommal küzdött.