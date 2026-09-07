Kitálaltak Jennifer Aniston barátai: nincsenek oda a Jóbarátok sztárjának új párjáért

Jennifer Aniston Jim Curtisszel való románca aggasztja a színésznő néhány legközelebbi barátját, azonban megoszlanak a vélemények az új szerelemről.

Jennifer Aniston és párja, Jim Curtis. Fotó: TheImageDirect.com

Nincs mindenki oda Jennifer Aniston új párjáért

Jen néhány barátját még nem teljesen győzte meg Jim. Aggódnak, hogy opportunista lehet, és úgy érzik, hogy kissé megjátszottnak tűnhet

- árulta el a Page Six-nek egy közeli forrás.

A Jóbarátok 57 éves sztárja és az 50 éves hipnotizőr - akinek a munkásságát a színésznő évek óta követte - 2025 júliusában kerültek a figyelem középpontjába, miután lefényképezték őket egy meghitt nyaralás közben Mallorcán.

Mindenki imádja Jent, és csak a legjobbat akarja neki, mert abszolút megérdemli a világot. Végső soron, ha ő boldog, akkor természetesen örülnek neki, de ugyanakkor nagyon védelmezik is, és soha nem akarják látni, hogy kihasználják. Néhányuk csak nehezen bízik meg Jimben

- állította a forrás.

Aniston barátai azonban nem mind szkeptikusak Curtisszel szemben. Egy másik bennfentes elmondta, hogy a belső körében mások is örömmel fogadták a tanácsadót, és úgy vélik, hogy a pár remekül illik.

Mások imádják Jimet, és úgy érzik, hogy zökkenőmentesen beilleszkedett a baráti körükbe. Régóta nem látták Jent ilyen boldognak, és úgy gondolják, hogy Jen és Jim rengeteg szinten kiegészítik egymást.

A bennfentes szerint Aniston barátai nem is lehetnének boldogabbak miatta, és csak a legjobbakat kívánják neki és Curtisnek.

A megosztott vélemények azután láttak napvilágot, hogy a színésznő és Curtis már nem rejtegetik a kapcsolatukat. Aniston szerdán csatlakozott kedveséhez a New York-i 92nd Street Y színpadán, ahol interjút készített vele új könyvéről, a The Book of Possibility-ről. A beszélgetés során Curtis nyíltan beszélt a húszas éveiben tapasztalt súlyos egészségügyi problémákról, miután gerincvelőjében elváltozásokat fedeztek fel, amelyek miatt részlegesen lebénult és krónikus idegfájdalommal küzdött.