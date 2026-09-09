Őszintén vallott a gyermekvállalásról a gyönyörű színésznő: ekkor várható a baba

Egy, a párhoz közel álló forrás szerint Jennifer Aniston már találkozott Curtis tinédzser fiával, Aidannel, és nagyon kedveli őt. „Arra összpontosítanak, hogy tartós kapcsolatot építsenek” – idézte a bennfentest az Us Weekly.

Jennifer Aniston. Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Aniston nem akar közös gyereket új szerelmével

A 57 éves Aniston korábbi házasságaiból, Brad Pitt-tel és Justin Theroux-val sem vállalt gyermeket. Curtisnek viszont van egy fia korábbi házasságából.

A pár állítólag az eljegyzést sem sürgeti. A forrás szerint hagyják, hogy kapcsolatuk a saját tempójában fejlődjön, és már a hosszú távú jövőről is beszélgettek.

Aniston nemrég nyilvánosan is együtt szerepelt Curtis-szel, amikor annak új önismereti könyvének megjelenése alkalmából egy színpadon beszélgettek. A színésznő ekkor arról is beszélt, hogy komoly félelmét, a nyilvános beszédtől való szorongását próbálja leküzdeni.

Curtis közben saját egészségügyi küzdelmeiről is vallott. Elmondása szerint a húszas évei elején gerincvelői elváltozásokat találtak nála, amelyek részleges bénuláshoz és tartós idegkárosodáshoz vezettek.