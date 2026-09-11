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jennifer lawrence

Jennifer Lawrence csatlakozott az Instagramhoz, máris közölte, mi lesz, ha bántják - videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A filmsztár 36 évesen végre beadta a derekát, és csatlakozott az Instagramhoz. Jennifer Lawrence azonban már az első posztjában jelezte, hogy nála nincs helye a negatív kommenteknek.
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jennifer lawrenceinstagramvideó

Jennifer Lawrence végre csatlakozott az Instagramhoz, de már az első videójában lefektetett egy fontos szabályt: ha valaki gonosz kommentet ír neki, azonnal távozik a platformról – vette észre az Entertainment.

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence, Oscar-díjas színésznő
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Az Oscar-díjas színésznő szeptember 10-én jelentkezett be először az Instagramon. A @jlaw felhasználónevet választotta, mivel a @jenniferlawrence már foglalt volt. Smink nélkül, egy rövid videóban mondta el, mire számíthatnak tőle a követők.

Jennifer Lawrence szerint óvatosan kell vele bánni

„Teszek vele egy próbát, de ha bárki bármi negatívat ír, kilépek. Azonnal. Kérdés nélkül” – jelentette ki Lawrence.

Majd nyomatékosította is: 

Ha bárki valami gonoszat gondol, tudni fogom. És kilépek.

A színésznő az Instagram-sztorijában is megkérte követőit, hogy legyenek vele kíméletesek.

„Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy minden gonosz vagy agresszív komment negatívan hathat a babára” – írta, majd hozzátette: „Én vagyok a baba.”

A rajongók láthatóan vették a poént, és gyorsan elárasztották a kommentmezőt támogató üzenetekkel. Egyikük szerint „fantasztikus” volt Lawrence első Instagram-posztja, más pedig arra kérte a többieket, hogy senki ne rontsa el ezt a pillanatot.

Eddig inkább csak figyelte az Instagramot

Nem véletlen, hogy a hollywoodi sztár kissé tart a közösségi médiától. A világhírű filmcsillag 2018-ban arról beszélt, hogy ugyan használja az Instagramot, de inkább csak megfigyelőként van jelen.

Megfigyelő vagyok: nézem, de nem szólok hozzá

 – mondta akkor.

Jennifer Lawrence azt is elárulta, hogy nem akarja folyamatosan kitenni magát az internet véleményeinek és kritikáinak. Mint fogalmazott, hacsak nem reklámoz valamit, vagy valami nagyon fel nem bosszantja, nem igazán fog megszólalni a közösségi médiában.

 

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