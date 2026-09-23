Kitálalt Az éhezők viadala sztárja: majdnem kés alá feküdt egy pikáns jelenet miatt

Jennifer Lawrence őszintén bevallotta, hogy kis dózisú botoxot használt fiatalos megjelenésének megőrzése érdekében, azonban azt sem vetette véka alá, hogy majdnem kés alá feküdt egy jelenet miatt.

Jennifer Lawrence kitálalt plasztikai beavatkozásairól. Fotó: Doug Peters / Doug Peters

Jennifer Lawrence kitálalt plasztikai beavatkozásairól

Az éhezők viadalának 36 éves színésznője sokkolta rajongóit, hogy arca szinte változatlan maradt, mióta 2012-ben feltűnt Az éhezők viadalában Katniss Everdeen szerepében.

Nem igazán csinálhatok túl sokat. Szükségem van a mozgásra az arcomban - kapok baba Botoxot, de ettől többet nem lehet

- mondta a Vogue-nak.

A színésznő elmondása szerint ragyogását arckezelések segítségével őrzi meg: "Ha a bőröm egy kicsit megereszkedettebb lesz, mint szeretném, legalább hidratáltnak és szépnek tűnik."

Azonban az Oscar-díjas színésznő elismerte, hogy van még egy extrém beavatkozás, amit szeretne, de attól tart, hogy az túl feltűnő lenne.

Nagyon szeretnék egy bukális zsíreltávolítást. Nem tehetem meg, mert mindenki tudná.

Lawrence-nek két kisfia van férjétől, Cooke Maroney-tól, második gyermeke tavaly márciusban született, de elmondása szerint teste nem állt vissza úgy a terhesség után, mint azt szerette volna. Tavaly októberben árulta el, hogy a jövőben szeretne egy mellműtétet.

Az első után szinte minden helyreállt. A második után semmi sem állt helyre.

A színésznő ekkor megjegyezte, hogy a következő hónapokban egy meztelen jelenetet is le kell forgatnia, bár elfelejtette megnevezni a konkrét projektet. Azonban nem ez befolyásolta döntését, állítása szerint akkor is megtenné, ha nem a szórakoztatóiparban dolgozna, de talán nem ilyen korán.

Lawrence váltig állította, hogy még nem ugrott fel a ráncfelvarrások mostanában felpörgött trendjére, de a jövőben tervezi. Most azonban még a kevésbé invazív kozmetikai kezeléseket is megterhelőnek találja, többek között a hajfestést és műkörmöket, ugyanis rengeteg időt vesznek el - írta a Daily Mail.