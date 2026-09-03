Jennifer Lopez ismét merészre vette a figurát – mutatjuk, mit viselt New Yorkban

Jennifer Lopez ismét bebizonyította, hogy tudja, hogyan kell magára vonni a figyelmet. Az 57 éves színésznő szerda este egy merészen kivágott vörös ruhában jelent meg New Yorkban, amelyből a mély dekoltázs miatt kis híján kivillant a melle – írja a Daily Mail.

Jennifer Lopez ismét magára vonta a figyelmet

Fotó: Victor Boyko / Getty Images

Minden tekintetet magára vont

Jennifer Lopez menedzserével, Benny Medinával távozott a Michelin-csillagos Or’esh étteremből. A vörös, testhez simuló, bokáig érő ruhája lefelé enyhén kiszélesedett, amit bézs színű magassarkúval és egy hozzá illő táskával egészített ki. A hollywoodi sztár alig viselt ékszert, nyakláncot pedig egyáltalán nem vett fel, így semmi sem vonta el a figyelmet a merész dekoltázsáról.

Always looking good on a red dress and I love it 😍😘🥀🌹🫶 pic.twitter.com/yDH4rbAdBV — Jennifer Lopez (@lopezjenniferjl) September 3, 2026

Jennifer Lopez büszkén mesélt a gyerekei sikeréről

Nem ez volt az első merész összeállítása mostanában: a hét elején Santa Monicában is lefotózták egy sokat mutató edzőszettben.

jennifer lopez spotted at a gym in santa monica, wauu she looks like 30 yrs old ❤️‍🔥 pic.twitter.com/BmtzANqWFs — HollywoodCave (@HollywoodCave) September 3, 2026

Jennifer Lopez jelenleg New Yorkban tölti az időt 18 éves gyermekével, Oskarral. Oskar ősszel a hírek szerint egyetemre megy, ikertestvére, Max pedig szintén készül a továbbtanulásra. A színésznő büszkén mesélte, hogy mindkét gyermekét mind az öt egyetemre felvették, ahová jelentkeztek, és ösztöndíjat is kaptak.

A hollywoodi sztár a múlt hónapban olaszországi körutazásra vitte őket az egyetem megkezdése előtt. Rómában a Colosseumot, Milánóban pedig Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című festményét is megnézték. Az énekesnő a családi nyaralásról több fotót is megosztott.

Jennifer Lopez Shares Rare Photos of Her Twins From Their Pre-College Italian Road Trip https://t.co/VTyDLVUKuA — Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) August 6, 2026

A színésznő hamarosan a Netflix új filmjében, a The Last Mrs Parrish-ban lesz látható, amely várhatóan 2026 végén vagy 2027 elején érkezik.