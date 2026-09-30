Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentette: elindult az ÁVH-figyelő– már két vezetőről lerántották a leplet

jennifer lopez

Felismernéd az utcán? Jennifer Lopez smink nélkül mutatta meg magát – videó

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Smink nélkül jelentkezett be Jennifer Lopez, követői pedig pillanatok alatt elárasztották bókokkal. Az 57 éves hollywoodi sztárnak közben egy új élethelyzettel is szembe kell néznie: gyermekei hamarosan elköltöznek otthonról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jennifer lopezinstagramsmink nélkül

Jennifer Lopez smink nélkül jelentkezett be az Instagramon, követői pedig azonnal kiszúrták, milyen jól néz ki így is. Az 57 éves színésznő saját szépségápolási márkája kapcsán a bőrápolási rutinjáról beszélt, ám a kommentelők figyelmét elsősorban a külseje kötötte le – olvasható a svájci Blick cikkében

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez ezen a képen még sminkben látható.
Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

A rajongók elhalmozták dicséretekkel Jennifer Lopezt: többen is azt írták, hogy smink nélkül is gyönyörű, egyikük pedig egyenesen a tökéletesség megtestesítőjének nevezte. A hollywoodi sztár közben arra biztatta követőit, hogy ragaszkodjanak a megszokott rutinjaikhoz, és maradjanak boldogok, vidámak, valamint aktívak. 

A szépség belülről fakad

– hangsúlyozta.

Új életszakasz vár rá, amikor gyermekei elköltöznek

A videóban arról is beszélt, hogy gyermekei, Emme és Max hamarosan főiskolára mennek, ami számára is jelentős változást hoz. Örül a fiatalok új életszakaszának, ugyanakkor úgy véli, ez számára is egy új kezdet. Szerinte ilyenkor érdemes újra elővenni azokat a régi álmokat és terveket, amelyeket az ember a gyerekek nevelése közben félretett.

Lopez gyermekei elköltözése előtti hetekben igyekezett a lehető legtöbb időt velük tölteni. Elmondása szerint nagyszerű nyarat töltöttek együtt, mielőtt mindketten megkezdik főiskolai tanulmányaikat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!