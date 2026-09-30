Felismernéd az utcán? Jennifer Lopez smink nélkül mutatta meg magát – videó

Jennifer Lopez smink nélkül jelentkezett be az Instagramon, követői pedig azonnal kiszúrták, milyen jól néz ki így is. Az 57 éves színésznő saját szépségápolási márkája kapcsán a bőrápolási rutinjáról beszélt, ám a kommentelők figyelmét elsősorban a külseje kötötte le – olvasható a svájci Blick cikkében.
A rajongók elhalmozták dicséretekkel Jennifer Lopezt: többen is azt írták, hogy smink nélkül is gyönyörű, egyikük pedig egyenesen a tökéletesség megtestesítőjének nevezte. A hollywoodi sztár közben arra biztatta követőit, hogy ragaszkodjanak a megszokott rutinjaikhoz, és maradjanak boldogok, vidámak, valamint aktívak.
A szépség belülről fakad
– hangsúlyozta.
Új életszakasz vár rá, amikor gyermekei elköltöznek
A videóban arról is beszélt, hogy gyermekei, Emme és Max hamarosan főiskolára mennek, ami számára is jelentős változást hoz. Örül a fiatalok új életszakaszának, ugyanakkor úgy véli, ez számára is egy új kezdet. Szerinte ilyenkor érdemes újra elővenni azokat a régi álmokat és terveket, amelyeket az ember a gyerekek nevelése közben félretett.
Lopez gyermekei elköltözése előtti hetekben igyekezett a lehető legtöbb időt velük tölteni. Elmondása szerint nagyszerű nyarat töltöttek együtt, mielőtt mindketten megkezdik főiskolai tanulmányaikat.