Felismernéd az utcán? Jennifer Lopez smink nélkül mutatta meg magát – videó

Jennifer Lopez smink nélkül jelentkezett be az Instagramon, követői pedig azonnal kiszúrták, milyen jól néz ki így is. Az 57 éves színésznő saját szépségápolási márkája kapcsán a bőrápolási rutinjáról beszélt, ám a kommentelők figyelmét elsősorban a külseje kötötte le – olvasható a svájci Blick cikkében.

Jennifer Lopez ezen a képen még sminkben látható.

Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

A rajongók elhalmozták dicséretekkel Jennifer Lopezt: többen is azt írták, hogy smink nélkül is gyönyörű, egyikük pedig egyenesen a tökéletesség megtestesítőjének nevezte. A hollywoodi sztár közben arra biztatta követőit, hogy ragaszkodjanak a megszokott rutinjaikhoz, és maradjanak boldogok, vidámak, valamint aktívak.

A szépség belülről fakad

– hangsúlyozta.

Read "Makeup-free Jennifer Lopez admits she’s been ‘crying’ over becoming an empty nester after twins leave for college" on SmartNews: https://t.co/DTMqjhJdxJ #SmartNews Bo h. On both lists of most hated in Hollywood+ of a time. Stone cold bitch. — Ian nash (@DennisRako94324) September 28, 2026

Új életszakasz vár rá, amikor gyermekei elköltöznek

A videóban arról is beszélt, hogy gyermekei, Emme és Max hamarosan főiskolára mennek, ami számára is jelentős változást hoz. Örül a fiatalok új életszakaszának, ugyanakkor úgy véli, ez számára is egy új kezdet. Szerinte ilyenkor érdemes újra elővenni azokat a régi álmokat és terveket, amelyeket az ember a gyerekek nevelése közben félretett.

Lopez gyermekei elköltözése előtti hetekben igyekezett a lehető legtöbb időt velük tölteni. Elmondása szerint nagyszerű nyarat töltöttek együtt, mielőtt mindketten megkezdik főiskolai tanulmányaikat.