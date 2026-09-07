Jessica Alba 45 évesen is bomba formában: falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

Jessica Alba még nem akarja elengedni a nyarat: a 45 éves színésznő bikinis fotókkal jelentkezett a tengerpartról, és láthatóan kimaxolja az utolsó napsütéses napokat – vette észre a Heute.
A hollywoodi sztár barátnőivel pihen, közben pedig Instagram-oldalán is megmutatta, hogyan telik a vakáció.
A képeken falatnyi bikiniben pózol a parton, a háttérben pedig a tenger látható.
Nyár van, és minden olyan egyszerű
– írta a fotókhoz.
Jessica Alba korábban Ausztráliában, az Aranyparton is megmutatta szuper alakját.
A pihenés azonban nem tarthat örökké: Alba hamarosan visszatér Hollywoodba, ahol több munka is vár rá.
Szerepel többek között a Maserati című filmben Anthony Hopkins, Al Pacino és Andy Garcia oldalán, emellett Jennifer Garnerrel a Hirtelen 30 folytatásán is dolgozik.