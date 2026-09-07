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jessica alba

Jessica Alba 45 évesen is bomba formában: falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

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Alig lehet elhinni, hogy Jessica Alba már 45 éves: a színésznő merész bikiniben villantotta meg elképesztő alakját.
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jessica albabikinibennyárszínésznő

Jessica Alba még nem akarja elengedni a nyarat: a 45 éves színésznő bikinis fotókkal jelentkezett a tengerpartról, és láthatóan kimaxolja az utolsó napsütéses napokat – vette észre a Heute.

Jessica Alba
Jessica Alba még mindig nem engedi el a nyarat
Fotó: AFP

A hollywoodi sztár barátnőivel pihen, közben pedig Instagram-oldalán is megmutatta, hogyan telik a vakáció. 

A képeken falatnyi bikiniben pózol a parton, a háttérben pedig a tenger látható. 

Nyár van, és minden olyan egyszerű

 – írta a fotókhoz.

Jessica Alba korábban Ausztráliában, az Aranyparton is megmutatta szuper alakját.

A pihenés azonban nem tarthat örökké: Alba hamarosan visszatér Hollywoodba, ahol több munka is vár rá. 

Szerepel többek között a Maserati című filmben Anthony Hopkins, Al Pacino és Andy Garcia oldalán, emellett Jennifer Garnerrel a Hirtelen 30 folytatásán is dolgozik.

 

 

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