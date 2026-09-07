Jessica Alba 45 évesen is bomba formában: falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

Jessica Alba még nem akarja elengedni a nyarat: a 45 éves színésznő bikinis fotókkal jelentkezett a tengerpartról, és láthatóan kimaxolja az utolsó napsütéses napokat – vette észre a Heute.

Jessica Alba még mindig nem engedi el a nyarat

Fotó: AFP

A hollywoodi sztár barátnőivel pihen, közben pedig Instagram-oldalán is megmutatta, hogyan telik a vakáció.

A képeken falatnyi bikiniben pózol a parton, a háttérben pedig a tenger látható.

Nyár van, és minden olyan egyszerű

– írta a fotókhoz.

Jessica Alba korábban Ausztráliában, az Aranyparton is megmutatta szuper alakját.

Jessica Alba 45 embracing Australia, shares a bikini snap at the Gold Coast. pic.twitter.com/UCzlNMhusj — D 🥶🦅 (@DateeD1) September 6, 2026

A pihenés azonban nem tarthat örökké: Alba hamarosan visszatér Hollywoodba, ahol több munka is vár rá.