Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
page six

24 év után véget érhet a világ egyik legnépszerűbb tévéműsora

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jimmy Kimmel 24 év után búcsút inthet a késő esti televíziózásnak. A Page Sixnek nyilatkozó források szerint a Jimmy Kimmel Live! 2027-ben érhet véget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
page sixdonald trumpjimmy kimmel live!műsor

A Daily Mail a Page Six értesülésére hivatkozva arról ír, hogy Jimmy Kimmel 24 év után búcsút inthet a késő esti televíziózásnak. A Jimmy Kimmel Live! utolsó adása a hírek szerint 2027 májusában lehet.

jimmy kimmel
Jimmy Kimmel. Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Jimmy Kimmel búcsúzhat a tévézéstől 24 év után

A Page Six forrásai szerint Kimmel szerződését nem hosszabbítják meg, az ABC azonban cáfolta az értesülést. 

A csatorna szóvivője úgy fogalmazott, hogy a műsor jövőjéről szóló hírek jelenleg csupán találgatások.

Kimmel az elmúlt években többször összetűzésbe került Donald Trumppal és más konzervatív politikusokkal. 2025-ben műsorát ideiglenesen fel is függesztették a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos kijelentései után.

A TMZ szerint közben már arról is szó van Hollywoodban, hogy a humorista új műsorokon és podcastokon dolgozhat. Egyes források szerint a háttérben inkább az ABC költségcsökkentési törekvései állhatnak, nem pedig politikai nyomás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!