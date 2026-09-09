24 év után véget érhet a világ egyik legnépszerűbb tévéműsora

A Daily Mail a Page Six értesülésére hivatkozva arról ír, hogy Jimmy Kimmel 24 év után búcsút inthet a késő esti televíziózásnak. A Jimmy Kimmel Live! utolsó adása a hírek szerint 2027 májusában lehet.

Jimmy Kimmel. Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Jimmy Kimmel búcsúzhat a tévézéstől 24 év után

A Page Six forrásai szerint Kimmel szerződését nem hosszabbítják meg, az ABC azonban cáfolta az értesülést.

A csatorna szóvivője úgy fogalmazott, hogy a műsor jövőjéről szóló hírek jelenleg csupán találgatások.

Kimmel az elmúlt években többször összetűzésbe került Donald Trumppal és más konzervatív politikusokkal. 2025-ben műsorát ideiglenesen fel is függesztették a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos kijelentései után.

A TMZ szerint közben már arról is szó van Hollywoodban, hogy a humorista új műsorokon és podcastokon dolgozhat. Egyes források szerint a háttérben inkább az ABC költségcsökkentési törekvései állhatnak, nem pedig politikai nyomás.