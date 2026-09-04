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johnny depp

Ennyire nem fogynak a jegyek? Már kettőt adnak egy áráért Johnny Depp és Alice Cooper budapesti koncertjére

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nem mindennapi ajánlattal rukkoltak elő a szervezők: 1+1 akcióban lehet jegyeket venni a Hollywood Vampires szeptember 8-i budapesti koncertjére. Vagyis aki most lecsap az ajánlatra, két belépőt kap egy áráért.
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johnny deppalice cooperhollywood vampireskoncert

Nem éppen szokványos akcióval próbálhatják meg feltornászni az érdeklődést a Hollywood Vampires budapesti bulijára. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry zenekara szeptember 8-án lép fel a Papp László Budapest Sportarénában, néhány nappal a koncert előtt pedig már 1+1 jegyakciót kínálnak.

Johnny Depp
Johnny Depp és Alice Cooper nevével fémjelzett koncertre kínálnak meglepő kedvezményt: most két jegyet lehet szerezni egy áráért.
Fotó: Eventim

A legdrágább helyekre is jár a kedvezmény

Az ajánlat szerint két jegyet kínálnak egy áráért: a vásárlásnál az „1+1 kedvezmény” opciót kell kiválasztani, majd megadni a regisztráció után e-mailben kapott kódot.

Mi is megnéztük, valóban működik az akció. 

Ráadásul nem csupán néhány kiválasztott, kevésbé vonzó helyre érvényes: több jegykategóriában is elérhető.

Így például két ember már 29 900 forintért, vagyis fejenként nagyjából 15 ezer forintért mehet be a koncertre állóhelyre. A kiemelt állóhely két főnek 39 900 forintba kerül, míg a legdrágább, Ülő I kategóriában két belépő 44 900 forintért szerezhető meg az akció keretében. A normál jegyárak alapján ezek eredetileg egyetlen belépő árai.

A kedvezmény különösen azért meglepő, mert nem egy ismeretlen előadóról van szó: a Hollywood Vampiresben Alice Cooper, Johnny Depp és az Aerosmith gitárosa, Joe Perry zenél együtt. 

A rockbanda 2026-os európai turnéjának budapesti állomását szeptember 8-án rendezik meg a Papp László Budapest Sportarénában.

Már most kapkodják a kedvezményes jegyeket

Azt persze az akcióból önmagában nem lehet kijelenteni, hogy rosszul fogynak a jegyek, de az mindenképpen szokatlan, hogy egy ilyen nevekkel fémjelzett arénakoncert előtt néhány nappal ilyen jelentős, gyakorlatilag féláras lehetőséget kínálnak a közönségnek.

A jelek szerint viszont az ajánlat felkeltette az érdeklődést: 

a kedvezményes belépőket folyamatosan lehet vásárolni, így aki eddig a magasabb jegyár miatt gondolkodott, most két emberrel együtt jóval olcsóbban juthat be a koncertre.

 

 

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