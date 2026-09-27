Bizarr jelenet: Johnny Depp egy műnövényt rágcsálva szórakoztatta egy parti vendégeit – videó

A jelenet a Park MGM-ben megrendezett Drink Las Vegas esemény egyik partiján történt, amely Johnny Depp Three Hearts nevű rummárkájához kapcsolódott. A színész egy pohárral a kezében pózolt a fotósoknak, amikor odalépett a műzölddel borított fotófalhoz, és egyszerűen a szájába vett egy levelet.

Johnny Depp meglepő dolgot művelt egy Las Vegas-i rendezvényen

Fotó: AMMAR ABD RABBO / Red Sea Film Festival

A felvételen az látható, hogy Depp elrágcsálta a levelet, majd kiköpte.

Ezután visszament a dekorációhoz, és egy újabb, nagyobb darabot is a szájába vett.

Közben mosolygott, a kezében továbbra is ott volt az itala, így a jelenet inkább tréfának tűnt, mint komoly incidensnek.

Johnny Depp showed up in Vegas for a food and drink festival but apparently couldn’t wait for the main course 🤣 The Pirates of the Caribbean star, 63, began chowing down on the floral backdrop as he posed on the red carpet at Drink Las Vegas 🍹



📽️: @jpasc24 #johnnydepp pic.twitter.com/idkYwAAhqw — HELLO! Canada (@HelloCanada) September 26, 2026

Johnny Depp az este folyamán láthatóan jó hangulatban volt, a beszámolók szerint a rendezvény más részein is beszélgetett a vendégekkel és a jelenlévőkkel. A növényevésnek nem ismert különösebb oka, és a beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a színész egyszerűen szórakoztatta a környezetét – írja a Page Six.

Johnny Depp last night in Las Vegas



🎥cr: usmagazine IG pic.twitter.com/wJCtYiMrUu — ReemDepp - Johnny Depp Fan (@ReemDepp) September 26, 2026

Johnny Depp az utóbbi időszakban ismét a filmes visszatérésével került a hírekbe

Jerry Bruckheimer producer nemrég arról beszélt, hogy egyeztetnek a színésszel, és felmerült a visszatérése a Karib-tenger kalózai következő filmjébe.

Amazing Johnny Depp with 63 years old

King of Film👍🏼

"Pirates of the Caribbean6" pic.twitter.com/0L65ylwOSs — Foussena AGBA (@JennyJeanne3) September 27, 2026

Johnny Depp rémisztőbb, mint valaha: felismerhetetlenre torzult új filmje miatt Hollywood szívtiprója

Volt ő már Jack Sparrow kapitány, Dumbledore ősellensége, gyártulajdonos csokimágnás és egy Edward nevű fiú is, kinek ujjai helyén ollók voltak. De Johnny Depp talán még soha életében nem alakított ilyen fura szerzetet, mint a nagy hollywoodi visszatérésének számító thrillerben.