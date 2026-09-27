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Johnny Depp

Bizarr jelenet: Johnny Depp egy műnövényt rágcsálva szórakoztatta egy parti vendégeit – videó

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A színész meglepő dolgot művelt egy Las Vegas-i rendezvényen: egy fotófal műnövényeinek leveleit kezdte rágcsálni, miközben a fotósok éppen fényképezték. A különös jelenetről videó is készült, amelyen jól látható, ahogy a 63 éves Johnny Depp először letép egy levelet, majd később újra a dekorációhoz nyúl.
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Johnny DeppszínészLas Vegas

A jelenet a Park MGM-ben megrendezett Drink Las Vegas esemény egyik partiján történt, amely Johnny Depp Three Hearts nevű rummárkájához kapcsolódott. A színész egy pohárral a kezében pózolt a fotósoknak, amikor odalépett a műzölddel borított fotófalhoz, és egyszerűen a szájába vett egy levelet.

Johnny Depp arrives to attend the closing ceremony of the 5th edition of the Red Sea Film Festival in Jeddah, Saudi Arabia, on December 11th, 2025. Photo by Ammar Abd Rabbo (Photo by Ammar Abd Rabbo / Red Sea Film Festival / FACTSTORY)
Johnny Depp meglepő dolgot művelt egy Las Vegas-i rendezvényen
Fotó: AMMAR ABD RABBO / Red Sea Film Festival

A felvételen az látható, hogy Depp elrágcsálta a levelet, majd kiköpte.

Ezután visszament a dekorációhoz, és egy újabb, nagyobb darabot is a szájába vett.

Közben mosolygott, a kezében továbbra is ott volt az itala, így a jelenet inkább tréfának tűnt, mint komoly incidensnek.

Johnny Depp az este folyamán láthatóan jó hangulatban volt, a beszámolók szerint a rendezvény más részein is beszélgetett a vendégekkel és a jelenlévőkkel. A növényevésnek nem ismert különösebb oka, és a beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a színész egyszerűen szórakoztatta a környezetét – írja a Page Six.

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