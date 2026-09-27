Bizarr jelenet: Johnny Depp egy műnövényt rágcsálva szórakoztatta egy parti vendégeit – videó

A jelenet a Park MGM-ben megrendezett Drink Las Vegas esemény egyik partiján történt, amely Johnny Depp Three Hearts nevű rummárkájához kapcsolódott. A színész egy pohárral a kezében pózolt a fotósoknak, amikor odalépett a műzölddel borított fotófalhoz, és egyszerűen a szájába vett egy levelet.
A felvételen az látható, hogy Depp elrágcsálta a levelet, majd kiköpte.
Ezután visszament a dekorációhoz, és egy újabb, nagyobb darabot is a szájába vett.
Közben mosolygott, a kezében továbbra is ott volt az itala, így a jelenet inkább tréfának tűnt, mint komoly incidensnek.
Johnny Depp az este folyamán láthatóan jó hangulatban volt, a beszámolók szerint a rendezvény más részein is beszélgetett a vendégekkel és a jelenlévőkkel. A növényevésnek nem ismert különösebb oka, és a beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a színész egyszerűen szórakoztatta a környezetét – írja a Page Six.
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Jerry Bruckheimer producer nemrég arról beszélt, hogy egyeztetnek a színésszel, és felmerült a visszatérése a Karib-tenger kalózai következő filmjébe.
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