Jolly döntött: nem folytatja tovább a mulatós sztár

Lassan harminc éve annak, hogy berobbant a köztudatba a mulatós sztár, Tarcsi Zoltán, avagy Jolly. Ez idő alatt nem egyszer kapott hideget-meleget, hol a volt feleségével, Királyvári Zsuzsannával, Suzyval való házassága miatt, hol a gyermekeivel való kapcsolata került az érdeklődés középpontjába. Jolly immár nyolc éve alkot egy párt kedvesével, Szuperák Barbarával, ami miatt szintúgy gyakran érték kritikák. A mulatós sztárnak mostanra elege lett, és komoly elhatározásra jutott, amelyet a közösségi oldalán osztott meg a rajongóival.

Végzett a tévéműsorokkal Jolly / Fotó: Szabolcs László / Bors

Végzett a tévéműsorokkal Jolly

A bejegyzésében Jolly kitért arra, immár 26 éve zenész, az ország pedig elsősorban így ismerte meg: a zene és a munkája által, nem pedig celebként, valóság vagy reality műsorok szereplőjeként. Ezután beismerte, hogy az utóbbi időben több ilyen műsorban is szerepelt a párjával, ezek a műsorok azonban egy teljesen másik oldalát mutatták meg a közönségnek - vette észre a story.hu.

Sokszor azt kell éreznem, hogy nem azt az embert ismerhettétek meg, aki valójában vagyok, hanem egy, a műsorok által kialakított képet rólam. Pedig aki igazán ismer, tudja, hogy a kamerákon túl egy közvetlen, jókedvű, szerethető és sokszor kifejezetten bolondos ember vagyok. Éppen ezért kicsit sajnálom, hogy ezekből az elmúlt években ilyen keveset láthattatok

- emelte ki a mulatós sztár, aki legutóbb a Most Wanted – A hajsza című műsorban szerepelt Barbarával, míg előtte az Ázsia Expressz 2024-es évadában küzdöttek meg az extrém kihívásokkal.

Ezért most hoztam egy döntést, egy elhatározást: a jövőben nem vállalok több ilyen jellegű műsort, sem egyedül, sem a párommal. Sajnálom, ha bárkinek csalódást okoztam, vagy ha olyan dolgokat látott, hallott tőlem az elmúlt időszakban, amelyek korábban nem voltak jellemzőek rám

- jelentette be Jolly, aki úgy folytatta, a célja eredetileg az volt, hogy köztudatban maradjon, és minél többen megismerjék, ezáltal pedig talán a zenéjéhez is közelebb kerüljenek, időközben viszont rájött arra, ez a világ egyszerűen nem az ő közege: nem szeretne celeb lenni, egy szerepben élni, vagy egy műsor alapján megítélhető lenni.

Én egy egyszerű zenész és énekes szeretnék maradni – ugyanaz az ember, aki ezek a műsorok előtt voltam. Aki 26 éve a zenéjével van jelen, és szeretném, ha a jövőben is elsősorban ezért ismernétek

- emelte ki az énekes.

Talán most már nem az a fontos, hogy mindenáron a köztudatban maradjak, hanem az, hogy önmagam maradjak

- zárta a bejegyzését Jolly.