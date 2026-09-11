Judy bírónő visszavonul a televíziózástól

44 év után visszavonul a képernyőről Judy bírónő, azaz Judith Sheindlin. A 83 éves televíziós sztár a Judy Justice befejezése után már nem vállal kamerák előtti munkát, de új projektekkel így is készül.

Judy bírónő több mint négy évtized után búcsúzik a televíziós tárgyalóteremtől.

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Sheindlin 1996-ban vált világszerte ismertté

a magyarul Judy bírónő címen futó Judge Judy című műsorral, amely 25 évadon át volt képernyőn.

A sorozat 2021-ben ért véget, Sheindlin azonban még ugyanabban az évben visszatért a Judy Justice című új tárgyalótermi műsorral.

Új projekttel készül a visszavonulás után

A Judy Justice októberben ér véget, ezzel pedig Sheindlin televíziós bírói karrierje is lezárul. A People magazinnak azt mondta, több időt szeretne tölteni a családjával, és végre jutna ideje olyan egyszerű dolgokra is, mint a délutáni pihenés.

Nem tétlenkedik azonban: dolgozik a Judyverse című felnőtteknek szóló animációs sorozaton is.

Az ötletet azok a mesterséges intelligenciával készült, virálissá vált videók adták, amelyekben Judy bírónőt kisbabaként ábrázolták, miközben megmaradt a rá jellemző kemény stílusa.

Közben Sheindlin a fiát, Adam Levyt is segíti a televíziós bírói pályán. Ő készítette az Adam's Law című új műsort, amelyben Levy ül majd a bírói székben.

Az Adam's Law szeptember 14-én indul, a Judy Justice utolsó epizódja pedig október 23-án jelenik meg.

Ezzel több mint négy évtized után végleg lehúzza a rolót a televíziós tárgyalóteremben Judy bírónő.

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