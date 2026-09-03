Kálloy Molnár Péter ugyanis még élete utolsó napjaiban is arra biztatta barátait, hogy ha lehet, folytassák a produkciót. Gáspár András ezért Simon Kornéllal és Sövegjártó Áronnal állt össze, és új társulattal viszik tovább a legendás előadást.

Kálloy Molnár Péter halála után sem engedték el az álmát. Fotó: MW Bulvár

Kálloy Molnár Péter utolsó kívánsága teljesült, így folytatják nélküle

A változások ellenére Kálloy Molnár Péter neve minden alkalommal elhangzik. Egy improvizációba is beépítették, amelyet rendre hatalmas taps követ. Gáspár András szerint bár új társulat és részben új előadás született, a produkció alapötlete továbbra is Kálloy öröksége.

Az előadásban új dialógusok és jelenetek is megjelentek. A Téli rege például operaváltozatban, két szólamban látható, míg A velencei kalmárhoz Kálloy eredetileg stand-up elemeket készített. Gáspár András úgy véli, barátja valószínűleg élvezné az újításokat, és a maga jellegzetes humorával még azt is mondaná, hogy ő jobban csinálná – írta a Blikk.

A produkció mögé időközben profi menedzsment is került. A Dudás Produkció országosan utaztatja az előadást, ami Gáspár András szerint Kálloy Molnár Péter egyik régi álma volt. A színész ugyanakkor keserűen jegyezte meg, hogy ez csak barátja halála után valósult meg.

A S.Ö.R. így egyszerre lett emlékezés és tovább élő színházi hagyaték: Kálloy Molnár Péter már nincs a színpadon, de a munkája, humora és ötletei továbbra is ott vannak minden előadásban.