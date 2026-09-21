Nemcsak Meghan Markle lépett a színészi pályára: egy hajszálon múlt Kamilla királyné Emmy-díjas karrierje

A hírek szerint Meghan Markle tárgyalásokat folytathat a színészi pályára való visszatérésről, de nem ő az egyetlen a királyi családból, akit megtalált a showbiznisz. Kamilla királyné majdnem szerepet kapott egy Emmy-díjas vígjátékban.

Kamilla királyné majdnem felbukkant egy Emmy-díjas sorozatban. Fotó: Anthony Upton / PA Wire

Kamilla királyné majdnem felbukkant egy Emmy-díjas sorozatban

Egy nemrég, a Vulture magazinnak adott interjúban John Hoffman, a Gyilkos a házban című sorozat vezető producere mesél a közelgő hatodik évad sztárokkal teli vendégszereplőiről, amely elsősorban Londonban játszódik.

Hoffman elárulta, hogy amellett, hogy olyan nagy nevű brit sztárokat szerződtettek, mint David Tennant, Geri Halliwell, Nicola Coughlan, Richard Ayoade és Jamie Demetriou, majdnem sikerült megnyerniük magát a királynét is.

Majdnem megszereztük Camillát. Tudom, hogy őrültnek hangzik, de igen, volt egy pillanat.

A producer azt mondta, megdöbbent, amikor megtudta, hogy a királynő elérhető lehet. „Úgy voltam vele, hogy: Várjunk csak, mi? Ez igazi?”

Végül a cameo szerep nem jött össze, részben az Egyesült Királyság szigorúbb szakszervezeti szabályai miatt, amelyek a forgatási napokat 10 órára korlátozzák. Hoffman szerint a 79 éves Kamilla királyné forgatásra juttatásának logisztikai problémái csak tovább bonyolítanák az amúgy is szoros forgatási ütemtervet. Felismerve, hogy ez egy egész összetett dolog lesz, a sorozat elvetette az ötletet.

Meghan Markle visszatérhet a képernyőre

Mindeközben állítólag Meghan tárgyalásokat folytat Guy Ritchie Netflix-sorozatának, az Úriembereknek a harmadik évadában betöltött szerepéről. Amikor 2022-ben megkérdezték, hogy valaha visszatér-e a színészethez, a 45 éves korábbi Briliáns Elmék sztár látszólag becsukta az ajtót.

Végeztem. Azt hiszem, soha ne szabad azt mondani, hogy soha, de a szándékom az, hogy egyáltalán nem térek vissza

- mondta akkoriban a sussexi a hercegné, aki úgy tűnik most, négy évvel később visszatérhet az Úriemberekben.

A People értesülései szerint a tárgyalások még most is folyamatban vannak, és nincs végleges döntés Meghan visszatéréséről a színészi pályára.