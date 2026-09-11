Kapócs Zsóka eltűnt a reflektorfényből, most megtörte a csendet - videó

Kapócs Zsóka közel kilenc hónapra tudatosan visszavonult a nyilvánosságtól. A korábbi modell és színésznő az RTL Reggeliben mesélt arról, hogy a vállalkozói lét nehézségei és az egymást követő problémák teljesen kimerítették. Most azonban úgy érzi, kipihente magát, és újult erővel vág bele a munkába.

Nem titkolja Kapócs Zsóka, hogy alaposan megviselte a vállalkozói lét.

Fotó: Vadnai Szabolcs / MW

Bezárta az üzletét, új irányba indult

A lakberendezőként és vállalkozóként dolgozó Kapócs Zsóka szerint kifejezetten jót tett neki, hogy egy időre eltűnt a reflektorfényből.

Évkig jól ment az üzlet, később azonban sorra jöttek a problémák.

Nehéz volt megfelelő alkalmazottakat találnia, ráadásul kiderült, hogy az üzlethelyiséget sem a legjobb helyen választotta. Végül a bérleti díjat is a duplájára emelték.

Elvették a kedved

– jegyezte meg Jakupcsek Gabriella, amire Zsóka azt mondta, lehet így fogalmazni. Azt is elárulta, hogy ez még csak a kezdet volt.

Végül bezárta az üzletet, majd webshopot indított, amely azóta is működik.

Bár az online vállalkozás jól teljesít, rengeteg munkát igényel.

A korábban színésznőként is dolgozó Zsóka szerint a színház volt a nagy szerelme, ezt követte a dekoráció és a lakberendezés.

Most kisvállalkozóként egészen más kihívásokkal szembesül, és bevallása szerint háromnegyed évvel ezelőtt alaposan belefáradt.

Ezért tudatosan háttérbe húzódott, alig posztolt, és időt adott magának a feltöltődésre. Most úgy érzi, újra megtalálta az egyensúlyt, és friss lendülettel folytatja a munkát.