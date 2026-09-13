Gyászol III. Károly: elhunyt a korábbi lelki társa

Szeptember 2-án életét vesztette Davina Sheffield, III. Károly király volt barátnője, akit egykor a „lelki társának” tartottak. A 75 éves Davina a három fia közlése szerint egy rövid betegséget követően hunyt el.
Elhunyt Károly király egykori lelki társa
Davina és Károly 1976-ban kezdett el randevúzni: akkoriban sokan úgy vélték, belőle válhat a leendő királyné. Mindamellett, hogy az akkor még herceg Károly több eseményen is megjelent vele nyilvánosan, egyszer vendégként is magával vitte egy esküvőre, ami ugyancsak arra utalt, a kapcsolatuk erős. Nem sokkal később Davinát a néhai II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg társaságában látták egy lovasversenyen, majd meghívták Balmoralba, hogy találkozzon a királyi család többi tagjával, köztük az anyakirálynővel is.
A románc az vetett véget, amikor Davina volt párja, James Beard motorcsónakversenyző elárulta, korábban egy „szerelmi fészekben” éltek együtt. Az akkori hagyomány azt diktálta, hogy a trónörökösnek „szeplőtelen” menyasszonyt kell választania, így a kapcsolatot hamarosan lezárták. Károly 1981-ben vette feleségül Dianát, akitől a két fia, Vilmos és Harry született, míg Davina ugyanabban az évben Jonathan Morley-val házasodott össze - írja a Mirror.
Árverésre bocsátották Diana bosszúruháját
Ismét a figyelem középpontjába került Diana legendás bosszúruhája: a Christina Stambolian által tervezett fekete estélyi a divattörténet egyik ikonikus darabja, melyet a walesi hercegné csak egyszer viselt, majd 1997-ben egy jótékonysági árverésen 79 másik ruhájával együtt eladta. A legendás darab most, közel három évtized után ismét kalapács alá kerül: a Sotheby's decemberben New Yorkban bocsátja árverésre.