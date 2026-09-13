Gyászol III. Károly: elhunyt a korábbi lelki társa

Szeptember 2-án életét vesztette Davina Sheffield, III. Károly király volt barátnője, akit egykor a „lelki társának” tartottak. A 75 éves Davina a három fia közlése szerint egy rövid betegséget követően hunyt el.

Elhunyt Károly király egykori lelki társa / Fotó: TOBY SHEPHEARD / POOL

Elhunyt Károly király egykori lelki társa

Davina és Károly 1976-ban kezdett el randevúzni: akkoriban sokan úgy vélték, belőle válhat a leendő királyné. Mindamellett, hogy az akkor még herceg Károly több eseményen is megjelent vele nyilvánosan, egyszer vendégként is magával vitte egy esküvőre, ami ugyancsak arra utalt, a kapcsolatuk erős. Nem sokkal később Davinát a néhai II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg társaságában látták egy lovasversenyen, majd meghívták Balmoralba, hogy találkozzon a királyi család többi tagjával, köztük az anyakirálynővel is.

A románc az vetett véget, amikor Davina volt párja, James Beard motorcsónakversenyző elárulta, korábban egy „szerelmi fészekben” éltek együtt. Az akkori hagyomány azt diktálta, hogy a trónörökösnek „szeplőtelen” menyasszonyt kell választania, így a kapcsolatot hamarosan lezárták. Károly 1981-ben vette feleségül Dianát, akitől a két fia, Vilmos és Harry született, míg Davina ugyanabban az évben Jonathan Morley-val házasodott össze - írja a Mirror.

Davina Sheffield, la petite amie que le roi Charles III n'a pas pu épouser, est décédée https://t.co/oLBW6iacJk — VANITY FAIR FRANCE (@VanityFairFR) September 12, 2026