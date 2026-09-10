Fontos döntést hozott Kárpáti Rebeka, a karrierjéről van szó

Kárpáti Rebeka nevét műsorvezetőként és szépségkirálynőként is megismerhette a közönség, mialatt színésznőként is megcsillogtatta a tudását. R. Kárpáti Péter lánya éveken át volt a Jóban Rosszban című sorozat egyik állandó arca, mielőtt egy időre visszavonult volna a színjátszástól. A visszatérésre 2023-ban került sor, miután főszerepet kapott a Játékszín egyik új darabjában, a Legénybúcsúban. Most azonban úgy fest, Rebeka egy időre ismét szünetelteti a színészi karrierjét, a kialakult helyzet kapcsán pedig a színház igazgatója, Bank Tamás is megszólalt.

Kárpáti Rebeka távozik a Játékszínből / Fotó: MW bulvár

Kárpáti Rebeka távozik a Játékszínből

Sajnos igaz a hír, Rebekától egy időre el kellett búcsúznunk. Jelezte felém, hogy az élete megváltozott. Nagyon sokat lesz külföldön, így a továbbiakban nem tudja vállalni a szereplést a Legénybúcsúban és az Aranylakodalom című darabban, szeretne kicsit eltávolodni a színháztól. Teljesen megértem a döntését, azonban nagyon sajnálom, hogy így alakult. Nagyon kedvelem őt, rendkívül jó színésznőnek tartom, éppen ezért bármikor szívesen visszavárom a színházba

– mondta el a story.hu-nak a Játékszín igazgatója. Bank Tamás azt is elárulta, hogy Rebeka szerepeire már meg is találták az új színésznőket: a Legénybúcsúban Bálizs Anett, míg az Aranylakodalomban Gombó Viola Lotti veszi át a helyét.

Ismét rátalált a szerelem Kárpáti Rebekára A közelmúltban került nyilvánosságra, hogy ismét rátalált a szerelem Kárpáti Rebekára, akinek - bár a karrierje szárnyal -, a kapcsolatai az elmúlt években újra és újra zátonyra futottak, ami érthető módon nagyon megviselte őt. Új párja oldalán azonban egyenesen kivirult: a szerelmesek a Rebecca című musical premierjén jelentek meg együtt az Erkel Színházban, majd az azt követő partin is közösen vettek részt, így vállalva fel a kapcsolatukat.



