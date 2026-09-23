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katalin hercegné

Tündökölt Katalin hercegné a vörös szőnyegen: lila ruhájában mindenkit lenyűgözött

58 perce
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Igazi sztárparádé volt Tom Cruise legújabb filmjének londoni bemutatóján. Katalin hercegné egy lila ruhában nyűgözte le a közönséget.
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katalin hercegnévilmos hercegtom cruise

Valóságos sztárparádé kísérte Tom Cruise legújabb, Digger című filmjének londoni világpremierjét, ahol a brit királyi család legnépszerűbb tagjai, Vilmos herceg és Katalin hercegné lopták el a show-t. A háromgyermekes édesanya egy elképesztően elegáns, testhezálló lila ruhában mutatta meg tökéletes alakját, miközben a hollywoodi szupersztárral és David Beckhammel fotózkodott. 

Tündökölt Katalin hercegné a vörös szőnyegen
Tündökölt Katalin hercegné a vörös szőnyegen -Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Extravagáns luxus és hatalmas ováció London szívében: Katalin hercegné mindenkit lenyűgözött

A londoni Leicester Square-en tartott jótékonysági filmpremieren szinte megfagyott a levegő, amikor megérkezett a hercegi pár. Katalin hercegné egy drámai, lila Jenny Packham estélyiben lépett a vörös szőnyegre, amelynek különleges, szélesedő ujjai és a hozzá választott méregdrága nyaklánc azonnal a divatlapok címoldalára repítették. Férje, Vilmos herceg egy rendkívül elegáns fekete bársonyzakóban feszített mellette.

Mexican filmmaker Alejandro Gonzalez Inarritu (R) and US actor Tom Cruise (hidden) speak with Britain's Prince William, Prince of Wales and Britain's Catherine, Princess of Wales as they arrive for the global premiere of the film 'Digger' in Leicester Square in central London on September 22, 2026. (Photo by Henry Nicholls / AFP)
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A tömeg hangos ujjongással fogadta őket, a mozi bejáratánál pedig maga a 64 éves Tom Cruise várta a fenséges vendégeket. A színész és a királyi pár köztudottan rendkívül jó, szinte baráti kapcsolatot ápol egymással. Cruise korábban elárulta: imádja a párost, és rengeteg közös van bennük, hiszen Vilmossal mindketten a repülés szerelmesei.

Britain's Catherine, Princess of Wales smiles as she arrives for the global premiere of the film 'Digger' in Leicester Square in central London on September 22, 2026. (Photo by Geoff PUGH / POOL / AFP)
Fotó: GEOFF PUGH / POOL

David Beckham és a fiai is tiszteletüket tették

Nemcsak Hollywood, de a brit futball-elit is képviseltette magát a gálán: a legendás Sir David Beckham fiaival, Romeóval és Cruzzal érkezett a bemutatóra. A sármos ex-focista és fiai klasszikus szmokingban pózoltak a kameráknak és a királyi család tagjainak.

Britain's Prince William, Prince of Wales and Britain's Catherine, Princess of Wales pose for a photo with David Beckham and his sons Cruz and Romeo while attending the global premiere of the film 'Digger' in Leicester Square in central London on September 22, 2026. (Photo by Geoff PUGH / POOL / AFP)
Fotó: GEOFF PUGH / POOL

A rendezvényen megható pillanatoknak is tanúi lehettek a jelenlévők: Vilmos és Katalin több olyan fiatal pályakezdővel is elbeszélgetett, akiket a Film and Television Charity alapítvány segített ki a mélyszegénységből és a hajléktalanságból. 

Kellemetlen kérdések és családi dráma a háttérben

Bár az este a csillogásról szólt, a brit királyi családot feszélyező botrányok árnyéka a mozitermet is elérte. Alig néhány órával a premier előtt Vilmos herceg egy nyugat-londoni közösségi moziban pattogatott kukoricát árult a rajongóknak, ám az idillt megtörte a sajtó rohama. 

Az újságírók azonnal nekiszegezték a kérdést: mit gondol nagybátyja, Earl Spencer nemrég megjelent, bombaként robbanó könyvéről, amelyben durva vádakkal illeti Károly királyt a néhai Diana hercegné halálával kapcsolatban? Vilmos herceg arcára ráfagyott a mosoly, mélyen hallgatott, és sietve elkerülte a válaszadást, így próbálva menteni a menthetőt a vörös szőnyeges luxusest előtt. 

 

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