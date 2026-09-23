Tündökölt Katalin hercegné a vörös szőnyegen: lila ruhájában mindenkit lenyűgözött

Valóságos sztárparádé kísérte Tom Cruise legújabb, Digger című filmjének londoni világpremierjét, ahol a brit királyi család legnépszerűbb tagjai, Vilmos herceg és Katalin hercegné lopták el a show-t. A háromgyermekes édesanya egy elképesztően elegáns, testhezálló lila ruhában mutatta meg tökéletes alakját, miközben a hollywoodi szupersztárral és David Beckhammel fotózkodott.

Tündökölt Katalin hercegné a vörös szőnyegen -Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Extravagáns luxus és hatalmas ováció London szívében: Katalin hercegné mindenkit lenyűgözött

A londoni Leicester Square-en tartott jótékonysági filmpremieren szinte megfagyott a levegő, amikor megérkezett a hercegi pár. Katalin hercegné egy drámai, lila Jenny Packham estélyiben lépett a vörös szőnyegre, amelynek különleges, szélesedő ujjai és a hozzá választott méregdrága nyaklánc azonnal a divatlapok címoldalára repítették. Férje, Vilmos herceg egy rendkívül elegáns fekete bársonyzakóban feszített mellette.

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A tömeg hangos ujjongással fogadta őket, a mozi bejáratánál pedig maga a 64 éves Tom Cruise várta a fenséges vendégeket. A színész és a királyi pár köztudottan rendkívül jó, szinte baráti kapcsolatot ápol egymással. Cruise korábban elárulta: imádja a párost, és rengeteg közös van bennük, hiszen Vilmossal mindketten a repülés szerelmesei.

Fotó: GEOFF PUGH / POOL

David Beckham és a fiai is tiszteletüket tették

Nemcsak Hollywood, de a brit futball-elit is képviseltette magát a gálán: a legendás Sir David Beckham fiaival, Romeóval és Cruzzal érkezett a bemutatóra. A sármos ex-focista és fiai klasszikus szmokingban pózoltak a kameráknak és a királyi család tagjainak.

Fotó: GEOFF PUGH / POOL

A rendezvényen megható pillanatoknak is tanúi lehettek a jelenlévők: Vilmos és Katalin több olyan fiatal pályakezdővel is elbeszélgetett, akiket a Film and Television Charity alapítvány segített ki a mélyszegénységből és a hajléktalanságból.

Kellemetlen kérdések és családi dráma a háttérben

Bár az este a csillogásról szólt, a brit királyi családot feszélyező botrányok árnyéka a mozitermet is elérte. Alig néhány órával a premier előtt Vilmos herceg egy nyugat-londoni közösségi moziban pattogatott kukoricát árult a rajongóknak, ám az idillt megtörte a sajtó rohama.