Kirakták, amit csak lehetett – extrém ruhákban jelentek meg a sztárok a divatkatasztrófával felérő londoni gálán

A londoni O2 Arénában megrendezett díjátadón Katie Price, Amanda Holden és Tasha Ghouri is feltűnő szerelésben lépett a vörös szőnyegre.
Katie Price apró, csipkés forrónadrágban a vörösszőnyegen
Katie Price ezúttal sem választott visszafogott megjelenést. A korábbi glamourmodell egy mélyen dekoltált fehér inget viselt csipkés forrónadrággal, miközben friss plasztikai műtéteinek eredményét is megmutatta. Lányával, Princessszel együtt érkezett az eseményre.
Amanda Holden egy élénk fuksziaszínű szaténruhában jelent meg. A merész estélyi nem sokat bízott a képzeletre, a kivágások és a hangsúlyos dekoltázs azonnal magára vonták a tekinteteket.
Tasha Ghouri sem maradt el mögöttük. Tetőtől talpig flitterekbe öltözött, különleges ruhája pedig a dekoltázs mellett a mell alatti részből is jócskán megmutatott.
Más hírességek is feltűnő szettekkel készültek. Amy Childs drámai zöld, fűzőhatású estélyit választott virágmintás díszítéssel, míg Megan McKenna fekete PVC blézerben és hozzá illő szoknyában érkezett. Demi Jones egy magasra szabott fekete szoknyával és strasszokkal díszített fűzővel hívta fel magára a figyelmet.
A díjátadón természetesen nemcsak a ruhák miatt volt nagy az érdeklődés.
A legnagyobb nevek közül David Attenborough vehette át a legjobb műsorvezetőnek járó díjat, ezzel pedig Ant és Dec másodszor maradt elismerés nélkül. A díjátadó egyik nagy nyertese a This Morning lett, míg a Strictly Come Dancing a legjobb tehetségkutató műsor díját kapta.
Az est egyik megható pillanatát Alan Carr szolgáltatta, aki különleges elismerése után újabb díjat vehetett át.