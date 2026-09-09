Kirakták, amit csak lehetett – extrém ruhákban jelentek meg a sztárok a divatkatasztrófával felérő londoni gálán

A londoni O2 Arénában megrendezett díjátadón Katie Price, Amanda Holden és Tasha Ghouri is feltűnő szerelésben lépett a vörös szőnyegre.

Katie Prince, Amanda Holden és Tasha Ghouri is feltűnő szerelésben lépett a vörös szőnyegre.

Fotó: / Northfoto

Katie Price apró, csipkés forrónadrágban a vörösszőnyegen

Katie Price ezúttal sem választott visszafogott megjelenést. A korábbi glamourmodell egy mélyen dekoltált fehér inget viselt csipkés forrónadrággal, miközben friss plasztikai műtéteinek eredményét is megmutatta. Lányával, Princessszel együtt érkezett az eseményre.

Katie Price a National Television Awards díjátadón Londonban

Fotó: / Northfoto

Amanda Holden egy élénk fuksziaszínű szaténruhában jelent meg. A merész estélyi nem sokat bízott a képzeletre, a kivágások és a hangsúlyos dekoltázs azonnal magára vonták a tekinteteket.

Amanda Holden a National Television Awards díjátadón Londonban

Fotó: / Northfoto

Tasha Ghouri sem maradt el mögöttük. Tetőtől talpig flitterekbe öltözött, különleges ruhája pedig a dekoltázs mellett a mell alatti részből is jócskán megmutatott.

Más hírességek is feltűnő szettekkel készültek. Amy Childs drámai zöld, fűzőhatású estélyit választott virágmintás díszítéssel, míg Megan McKenna fekete PVC blézerben és hozzá illő szoknyában érkezett. Demi Jones egy magasra szabott fekete szoknyával és strasszokkal díszített fűzővel hívta fel magára a figyelmet.