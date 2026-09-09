"Napi tizennyolc-húsz órákat aludtam, le voltam gyengülve" - kórházba került Keleti Andrea

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogyan döntötte le a lábáról egy vírus Keleti Andreát tavaly márciusban, ami miatt mentőt kellett hívni hozzá, majd több napra kórházba került. Azóta a táncművész ismét aktív, és, bár a férjével igyekeztek lazulni is a nyáron, a végén a hét majdnem minden napján dolgoztak, ezért most azt tervezik, októberben külföldre utaznak egy kicsit kikapcsolódni.

Kórházba került Keleti Andrea / Fotó: Bors

Kórházba került Keleti Andrea

Keleti Andrea, a Story kérdésére elárulta, a tánc és a tanítványaival töltött idő számára valódi feltöltődést jelent, habár a nap végére testileg kétségtelenül el tud fáradni. Az életmódja kapcsán kitért arra, a mozgás mellett a táplálkozásra is nagyon ügyel, egy fontos változás pedig a tavaly márciusi betegsége után következett be: ez pedig az alvás.

Ami különben is egy nehéz dolog egy változókorban lévő nőnek... Ráadásul én már vagy tizenöt éve rosszul aludtam. Folyamatosan zakatolt az agyam, valószínű, túl voltam terhelve. Aztán tavaly márciusban szörnyen beteg lettem, kórházba is kerültem. Több mint egy hónapig tartott, és heteken át napi tizennyolc-húsz órákat aludtam, annyira le voltam gyengülve, és olyan magas lázam volt

- mesélte Andrea, hozzátéve, azóta már jól alszik.

Nem teljesen értem, ez miként lehetséges, de ha csak ennyi jó hozadéka volt ennek a betegségnek, megérte. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni az alvás fontosságát, tehát könnyen előfordulhat, hogy ezzel én éveket nyertem magamnak

- emelte ki a táncművész.

Elképesztő formában van Keleti Andrea