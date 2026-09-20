Gólyahír! Hamarosan szülők lesznek az Exatlon szerelmesei

Kempf Zozot világbajnok freestyle BMX-versenyzőt sokan ismerhetnek az Exatlon Hungary műsorából. Párjával, Szente Grétivel - aki az Exatlon harmadik évadának női győztese - a műsor All Star évadának forgatásán, a Dominikai Köztársaságban ismerkedtek meg közelebbről. Most pedig úgy tűnik, családjuk egy új taggal bővül.

Hamarosan apa lesz az Exatlon sztárja, Kempf Zozo. Fotó: Instagram

Hamarosan apa lesz az Exatlon sztárja, Kempf Zozo

A Kempf Zozo és Szente Gréti a műsor alatt még csak ismerkedtek egymással, majd a hazatérésük után, 2022-ben találtak egymásra, és hivatalosan is egy párt alkottak. Azonban kapcsolatuk most új szintre emelkedett: Instagram-oldalukon jelentették be, hogy hamarosan bővül családjuk.

Egy új szereplővel bővül a sorozat következő évada

- írták a fotó mellé, amin egy apró biciklit fognak.