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exatlon hungary

Gólyahír! Hamarosan szülők lesznek az Exatlon szerelmesei

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Hamarosan szülő lesz a korábbi Exatlon-sztár, Kempf Zozo és párja, Szente Gréti. A hírt egy apró biciklivel jelentették be az Instagram-oldalukon.
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Kempf Zozot világbajnok freestyle BMX-versenyzőt sokan ismerhetnek az Exatlon Hungary műsorából. Párjával, Szente Grétivel - aki az Exatlon harmadik évadának női győztese - a műsor All Star évadának forgatásán, a Dominikai Köztársaságban ismerkedtek meg közelebbről. Most pedig úgy tűnik, családjuk egy új taggal bővül.

Hamarosan apa lesz az Exatlon sztárja, Kempf Zozo
Hamarosan apa lesz az Exatlon sztárja, Kempf Zozo. Fotó: Instagram

Hamarosan apa lesz az Exatlon sztárja, Kempf Zozo

A Kempf Zozo és Szente Gréti a műsor alatt még csak ismerkedtek egymással, majd a hazatérésük után, 2022-ben találtak egymásra, és hivatalosan is egy párt alkottak. Azonban kapcsolatuk most új szintre emelkedett: Instagram-oldalukon jelentették be, hogy hamarosan bővül családjuk.

Egy új szereplővel bővül a sorozat következő évada

- írták a fotó mellé, amin egy apró biciklit fognak.

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