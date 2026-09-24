Sebestyén Balázs ihlette a Keselyűt? Sokkoló kulisszatitkok szivárogtak ki a TV2 új thrilleréről!

Vajon mit tenne az ország legnépszerűbb rádiósa, ha a leghallgatottabb reggeli rádióműsorban egy élőben betelefonáló hallgató nem egy vicces sztorit vagy egy játékos megfejtést mondana be, hanem a következő brutális gyilkosságot jelentené be? A gondolat már önmagában is vérfagyasztó! A TV2 október 17-én induló négyrészes minisorozata, a Keselyű kapcsán szinte azonnal felmerült a kérdés a szakmában és a rajongók között: valóban hazánk legnépszerűbb rádiósa ihlette a történetet? Tud egyáltalán Sebestyén Balázs arról, hogy egy hozzá kísértetiesen hasonló, milliók által imádott rádiós sztár küzd majd az életéért és a családjáért a képernyőn?

A Keselyű sorozat igazán egyedülálló atmoszférát ígér (Fotó: ORIGO)

Sötét történetet dolgoz fel a Keselyű fanyar humorral

A N. Nagy Zoltán azonos című sikerkönyve alapján készült széria főhőse Szigethy Zalán, az ország kedvenc reggeli rádiósa, akinek a hangjára nap mint nap tömegek ébrednek. A férfi nem csak a mikrofon mögött sikeres. A magánélete is tökéletesnek tűnik, feleségével, Adéllal együtt készítik a műsort, és idilli családi életet élnek kislányukkal, Sosánával. Az álomélet azonban egyetlen pillanat alatt omlik össze, amikor egy könyörtelen sorozatgyilkos kezd el vadászni a Zalánhoz legközelebb álló emberekre.

A tettes elvetemültsége nem ismer határokat, minden egyes akciója előtt betelefonál az élő adásba, és egy-egy klasszikus magyar verssel „jelenti be” a következő vérszomjas bűntényt. A költemények baljós üzenetekké válnak, amelyek sötét árnyékot vetnek a stúdióra. Zalán rettegve próbálja óvni a szeretteit, miközben lassan megérti a lesújtó igazságot, a gyilkos mindent tud róla. Ismeri a múltját, a féltve őrzött titkait és a legmélyebb félelmeit is – és mindig pontosan egy lépéssel előtte jár.