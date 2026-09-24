Sebestyén Balázs ihlette a Keselyűt? Sokkoló kulisszatitkok szivárogtak ki a TV2 új thrilleréről!

Vajon mit tenne az ország legnépszerűbb rádiósa, ha a leghallgatottabb reggeli rádióműsorban egy élőben betelefonáló hallgató nem egy vicces sztorit vagy egy játékos megfejtést mondana be, hanem a következő brutális gyilkosságot jelentené be? A gondolat már önmagában is vérfagyasztó! A TV2 október 17-én induló négyrészes minisorozata, a Keselyű kapcsán szinte azonnal felmerült a kérdés a szakmában és a rajongók között: valóban hazánk legnépszerűbb rádiósa ihlette a történetet? Tud egyáltalán Sebestyén Balázs arról, hogy egy hozzá kísértetiesen hasonló, milliók által imádott rádiós sztár küzd majd az életéért és a családjáért a képernyőn?
Sötét történetet dolgoz fel a Keselyű fanyar humorral
A N. Nagy Zoltán azonos című sikerkönyve alapján készült széria főhőse Szigethy Zalán, az ország kedvenc reggeli rádiósa, akinek a hangjára nap mint nap tömegek ébrednek. A férfi nem csak a mikrofon mögött sikeres. A magánélete is tökéletesnek tűnik, feleségével, Adéllal együtt készítik a műsort, és idilli családi életet élnek kislányukkal, Sosánával. Az álomélet azonban egyetlen pillanat alatt omlik össze, amikor egy könyörtelen sorozatgyilkos kezd el vadászni a Zalánhoz legközelebb álló emberekre.
A tettes elvetemültsége nem ismer határokat, minden egyes akciója előtt betelefonál az élő adásba, és egy-egy klasszikus magyar verssel „jelenti be” a következő vérszomjas bűntényt. A költemények baljós üzenetekké válnak, amelyek sötét árnyékot vetnek a stúdióra. Zalán rettegve próbálja óvni a szeretteit, miközben lassan megérti a lesújtó igazságot, a gyilkos mindent tud róla. Ismeri a múltját, a féltve őrzött titkait és a legmélyebb félelmeit is – és mindig pontosan egy lépéssel előtte jár.
Exkluzív sajtóvetítés: Till Attila és Fischer Gábor is lerántotta a leplet
A sorozat zártkörű premier előtti sajtótájékoztatóján és vetítésén a TV2 Csoport vezérigazgató-helyettese, Fischer Gábor, valamint a csatorna egyik legmeghatározóbb arca, Till Attila is jelen volt a stáb többi tagjával együtt. Az eseményről hiányzott Kovács István (Kovács Pista), a sorozat rendezője nem tudott szemtanúja lenni a sikeres vetítésnek, ugyanis jelenleg Amerikában tartózkodik egy fontos projekt miatt.
Fischer Gábor beszédében kiemelte, hogy a mai nézői szokásokhoz igazodva a csatorna kifejezetten hisz a pörgős, rövid, de annál ütősebb történetekben: „Piacvezető televízióként nagyon fontos számunkra a műfaji sokszínűség, ezért újra és újra hozunk a TV2 nézőinek sorozatokat, de ezeket alaposan megválogatjuk. A nézői szokások átalakulásával mi a rövid történetekben hiszünk, ennek egyik remek példája a Keselyű, ami egy rendkívül izgalmas és fordulatos thriller, a skandináv krimik világát idéző hangulattal, remek színészgárdával és kimagasló képi megvalósítással.”
A lélegzetelállító képi világért Dévényi Zoltán vezető operatőr felelt, míg a stúdióban zajló feszült pillanatok hibátlan dramaturgiáját Herman Péter Pierre kreatív producer és a direktor, Kovács István garantálják.
Kossuth-díjasok és visszatérő sztárok a szereposztásban
A parádés színészgárda önmagában is garancia a sikerre. A főszereplő rádióst a Junior Prima-díjas Dér Zsolt alakítja lenyűgöző drámaisággal, míg a címszereplő gyilkost, Barnabást Jankovics Péter kelti életre. Zalán feleségét Zsigmond Emőke játssza, míg a rádiós kollégák bőrébe Sztarenki Dóra, Szőke Abigél és Galambos Péter „Galamb” bújnak. A kislányt, Sosánát Koritke Lily Ann formálja meg.
A gyilkos utáni hajszát két sokat látott rendőrnyomozó vezeti, akiket a Kossuth-díjas Bezerédi Zoltán és Trill Zsolt alakítanak. Szintén fontos szerepben tűnik fel a Jóban Rosszban egykori sztárja, Réti Adrienn, valamint a Mintaapákból ismert Klem Viktor is. A széria egyik legnagyobb meglepetése pedig a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Básti Juli, aki önmagát alakítja majd a képernyőn.
A négyrészes mini-krimi október 17-től négy szombaton keresztül, közvetlenül a Megasztár után kerül képernyőre a TV2-n. Vajon Sebestyén Balázs is a tévé előtt ül majd, hogy megnézze, mi történik, ha egy műsorvezető élete végleg elszabadul? A sajtótájékoztatón bizony elhangzott, hogy tud a sorozatról...