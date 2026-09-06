Kiakadt Tóth Gabi Dallos Bogi paródiáján: kemény üzenetet küldött a Megasztár zsűritagjának

Idén Puskás-Dallos Bogi váltotta Tóth Gabit a szombaton kezdődött Megasztár zsűrijében, és az énekesnő a válogatók forgatásán kifigurázta elődjét. Egyebek mellett azzal viccelődött, hogy „mindjárt leteszem az érettségit”.

Tóth Gabi kiakadt Dallos Bogi paródiáján

Fotó: Ladóczki Balázs

Mint ismert, Tóth Gabi középiskolásként indult a 2005-ös Megasztárban, és később a műsor és a vele járó elfoglaltságok, valamint a napi négy óra vonatozás – Budapest és Tapolca között – miatt úgy döntött, hogy felfüggeszti a tanulmányait, és nem érettségizett le.

Dallos Bogi produkciójára Tóth Gabi TikTokon reagált

A videóban először a tehetségkutató új évadáról mondta el a véleményét.

Viccesnek találom, hogy ott sem ülök, és még mindig velem foglalkoznak, mert úgy látszik, hogy így tudják eladni a műsorukat. Úgyhogy innen is csak annyit üzenek: szívesen! És még pénzt sem kellett adnotok érte!

– mondta az énekesnő, majd így folytatta:

Látom, hogy Dallos Bogi a pillanat hevében nagyon jó humorral próbál parodizálni, és bedobta, hogy »megyek, és leérettségizem«. Úristen, még sosem hallottuk! Tök jó! A zsűripultban nagyon nagy szükséged lesz az érettségire. Nem, oda tehetségre van szükség, meg hangra, meg dalokra. De legalább neki van érettségije!

A teljes videót itt lehet megnézni:

@tothgabiofficial Na akkor én is beprómózom még a maradék 1 szabad helyre az Őszinte hang mentorsulimat😅😅❤️ ♬ eredeti hang - GABILLA🌙🌞🌕

Dallos Bogi Tóth Gabi paródiáját itt nézheted meg.