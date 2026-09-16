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Több millió értékben loptak ékszereket Kim Kardashiantól, szinte semmi kártérítést nem kapott

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Lezárult a realitysztár 10 éve húzódó bírósági ügye. Kim Kardashian - saját kérésére - 1 eurós kártérítést kapott a párizsi bíróságtól.
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kim kardashianfegyveres rablásbíróság

Kim Kardashiannak 1 euró, azaz körülbelül 364 forint kártérítést ítélt meg egy párizsi bíróság a 2016-os fegyveres rablás miatt, amelynek során mintegy 6 millió dollár (1,8 milliárd forint) értékű ékszert raboltak el tőle. Az ékszerek nagy részét soha nem sikerült visszaszerezni.

Lezárult Kim Kardashian 10 éve húzódó bírósági ügye.
Lezárult Kim Kardashian 10 éve húzódó bírósági ügye. Fotó: LEO VIGNAL / AFP

Az ügyben részt vevő ügyvéd szeptember 15-én, kedden megerősítette az összeget, mondván, hogy ez azaz összeg, amelyet maga a 45 éves üzletasszony kért, aki az év elején tanúskodott a büntetőper során. Kardashian gyermekkori barátját, Simone Harouche-t, aki lent volt a No Address Hotelben, amikor a rablás Kardashian szobájában történt, ugyanekkora összegben ítélték meg, szintén az ő kérésére.

Hálásak vagyunk a francia igazságszolgáltatási rendszernek, hogy elismertek minket a 2016-os párizsi szörnyű események áldozataiként

 - írták a People részére egy közös nyilatkozatban.

A tapasztalat mélyen traumatikus volt, és a hatása velünk maradt. A mai döntés nem a kártérítésről szól, hanem az elszámoltathatóságról és az elismerésről. Hálásak vagyunk a bíróságnak és mindenkinek, aki támogatott minket ebben a folyamatban, és reméljük, hogy most már tovább tudunk lépni és folytatni a gyógyulást.

A bíróság egy korábbi szállodai recepciósnak 126 472 dollárt (közel 40 millió forintot) ítélt meg, miután azt mondta, hogy traumatizálta az eset. Mindeközben a szálloda 57 741 dollárt (körülbelül 18 millió forintot) kapott.

Hogyan rabolták ki Kim Kardashiant?

2016. október 3-án Kardashian egyedül volt a hotelszobájában, amikor öt maszkos férfi - néhányan rendőrnek öltözve - betört és fegyvert fogott rá. 

A gyanúsítottak ezután megkötözték és beragasztották a száját, mielőtt egy fürdőkádba tették, és az éjszaka közepén több millió dollár értékű ékszert loptak el tőle. 

Az üzletasszony végül úgy szabadult ki a kötelékekből, hogy a kezeivel addig mozgolódott, amíg sikerült kiszabadítania magát. Ezt követően Harouche szobájába rohant, ahonnan értesítették a hatóságokat.

A valóságshow-sztár később megtudta, hogy az ellopott tárgyak között volt egy 4 millió dolláros gyűrű akkori férjétől, Kanye Westtől, két gyémánt Cartier karkötő, egy arany és gyémánt Jacob & Co. nyaklánc, Lorraine Schwartz gyémánt fülbevaló és egy arany Rolex óra - ezek nagy részét soha sem sikerült visszaszerezni.

2017 januárjáig a francia hatóságok 17 embert tartóztattak le a fegyveres rablással kapcsolatban.

 Tíz gyanúsított, köztük öt, akiket bűnrészességgel vádoltak, később, sorozatos halogatás után bíróság elé állt. A francia lapok a csoportot "nagyapa rablóknak" nevezte idősebb koruk és feljegyzett bűnügyi előéletük miatt.

2025 májusában Kardashian a tárgyaláson azt vallotta, hogy "teljesen abban a hitben volt, hogy meg fog halni" a megpróbáltatások során. A nyolc vádlottat végül elítéltek a rablással kapcsolatos vádak alapján, míg kettőt felmentettek. Egyikük sem került azonban börtönbe, mivel a kiszabott szabadságvesztés egy részét vagy egészét már letöltötték a hosszú ideig tartó eljárás alatt.

Kardashian egy nyilatkozatban hálát adott a francia hatóságoknak.

 A bűncselekmény életem legfélelmetesebb élménye volt, amely tartós hatást gyakorolt ​​rám és a családomra. Bár soha nem fogom elfelejteni, ami történt, hiszek a növekedés és az elszámoltathatóság erejében, és mindenki gyógyulásáért imádkozom. Továbbra is elkötelezett vagyok az igazságosság mellett, és egy tisztességes jogrendszer előmozdítása mellett

 - írta.

 

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