Több millió értékben loptak ékszereket Kim Kardashiantól, szinte semmi kártérítést nem kapott

Kim Kardashiannak 1 euró, azaz körülbelül 364 forint kártérítést ítélt meg egy párizsi bíróság a 2016-os fegyveres rablás miatt, amelynek során mintegy 6 millió dollár (1,8 milliárd forint) értékű ékszert raboltak el tőle. Az ékszerek nagy részét soha nem sikerült visszaszerezni.

Lezárult Kim Kardashian 10 éve húzódó bírósági ügye. Fotó: LEO VIGNAL / AFP

Az ügyben részt vevő ügyvéd szeptember 15-én, kedden megerősítette az összeget, mondván, hogy ez azaz összeg, amelyet maga a 45 éves üzletasszony kért, aki az év elején tanúskodott a büntetőper során. Kardashian gyermekkori barátját, Simone Harouche-t, aki lent volt a No Address Hotelben, amikor a rablás Kardashian szobájában történt, ugyanekkora összegben ítélték meg, szintén az ő kérésére.

Hálásak vagyunk a francia igazságszolgáltatási rendszernek, hogy elismertek minket a 2016-os párizsi szörnyű események áldozataiként

- írták a People részére egy közös nyilatkozatban.

A tapasztalat mélyen traumatikus volt, és a hatása velünk maradt. A mai döntés nem a kártérítésről szól, hanem az elszámoltathatóságról és az elismerésről. Hálásak vagyunk a bíróságnak és mindenkinek, aki támogatott minket ebben a folyamatban, és reméljük, hogy most már tovább tudunk lépni és folytatni a gyógyulást.

A bíróság egy korábbi szállodai recepciósnak 126 472 dollárt (közel 40 millió forintot) ítélt meg, miután azt mondta, hogy traumatizálta az eset. Mindeközben a szálloda 57 741 dollárt (körülbelül 18 millió forintot) kapott.

Hogyan rabolták ki Kim Kardashiant?

2016. október 3-án Kardashian egyedül volt a hotelszobájában, amikor öt maszkos férfi - néhányan rendőrnek öltözve - betört és fegyvert fogott rá.

A gyanúsítottak ezután megkötözték és beragasztották a száját, mielőtt egy fürdőkádba tették, és az éjszaka közepén több millió dollár értékű ékszert loptak el tőle.

Az üzletasszony végül úgy szabadult ki a kötelékekből, hogy a kezeivel addig mozgolódott, amíg sikerült kiszabadítania magát. Ezt követően Harouche szobájába rohant, ahonnan értesítették a hatóságokat.

A valóságshow-sztár később megtudta, hogy az ellopott tárgyak között volt egy 4 millió dolláros gyűrű akkori férjétől, Kanye Westtől, két gyémánt Cartier karkötő, egy arany és gyémánt Jacob & Co. nyaklánc, Lorraine Schwartz gyémánt fülbevaló és egy arany Rolex óra - ezek nagy részét soha sem sikerült visszaszerezni.

2017 januárjáig a francia hatóságok 17 embert tartóztattak le a fegyveres rablással kapcsolatban.

Tíz gyanúsított, köztük öt, akiket bűnrészességgel vádoltak, később, sorozatos halogatás után bíróság elé állt. A francia lapok a csoportot "nagyapa rablóknak" nevezte idősebb koruk és feljegyzett bűnügyi előéletük miatt.