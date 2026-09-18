Kórházba került Kim Kardashian: ugyanaz a tünet terítette le, ami apját 59 évesen megölte

Kim Kardashiannál ugyanazt a szervet érintő betegséget diagnosztizálták, mint néhai édesapjánál, Robert Kardashiannál, aki 59 éves korában hunyt el.

Kórházba került Kim Kardashian. Fotó: XAVIER DUVOT / Hans Lucas

Rendkívül mélyen érintette Kim Kardashian diagnózisa a családot

A család valóságshow-ja, a The Kardashians nyolcadik évadának legújabb előzetese szerint Kim nyelőcsőgyulladással - a nyelőcső nyálkahártyájának gyulladásával vagy irritációjával került kórházba. A diagnózis rendkívül mélyen érintette az egész családot, ugyanis apja 2003-ban nyelőcsőrákban halt meg.

Van egy olyan betegségem, amit nyelőcsőgyulladásnak hívnak

- mondja Kim az előzetesben a sminkeseinek, mielőtt egy kórházi ágyon fekve látható. Kim egyik barátja ezután megkérdezi, hogy ez ugyanaz a betegség-e, amibe Robert belehalt, amire az édesanyja,

Kris Jenner csak annyit válaszol: "Nem bírom, sírnom kell tőle."

Kris és Robert 13 évig volt házas, és négy közös gyermekük született - Kim, Kourtney, Khloe és Robert Jr. -, majd 1991-ben váltak el. Robert halála négy évvel azelőtt történt, hogy családja világhírűvé vált az E! valóságshow-jában, a Keeping Up With The Kardashians-ban.

Kim Kardashian apja, Robert Kardashian. Fotó: Michelson / NORTHFOTO

2023-ban Kim a GQ-nak adott interjújában felidézte az egyik utolsó beszélgetést, amelyet édesapjával folytatott annak halála előtt. Elmondása szerint az apja ezt mondta neki: "Tudom, hogy rendben leszel. Szinte látom előre a jövőt. Tudom, hogy rendben leszel, de kérlek, vigyázz a testvéreidre helyettem. Csak gondoskodj róla, hogy vigyázol rájuk" - idézte fel az üzletasszony.

Úgy értelmeztem, amit mondott, hogy jól leszek az életben. De ez arra késztetett, hogy más döntéseket hozzak.

- tette hozzá Kim.

Tavaly, halálának 22. évfordulóján Kim tisztelgett apja előtt, és megköszönte neki, hogy "mindig megvédte a családot a mennyországból" - írta a Daily Mail.