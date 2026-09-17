Elindult a Kincsvadászok forgatása! Molnár Viktor szerint ez a sikerük kulcsa

A tegnapi nap jött a nagy bejelentést, hogy elindult a Kincsvadászok ötödik évadának forgatása. A műsorvezetők és a kereskedők névsora nem változott, de minek is változzon valami, ami sikeres volt. Molnár Viktor már a műsor első évadától szerepel a TV2 képernyőjén és abban bízik, hogy a mostani ötödik évad az eddigieknél is jobban sikerül majd. Lapunknak azt is elárulta a kereskedő, hogy mi a Kincsvadászok titka a sikerhez.

A Kincsvadászok Molnár Viktor vezetésével ugyanazzal a szakértőcsapattal indul (Fotó: TV2)

Molnár Viktor az Origónak mesélt a Kincsvadászok ötödik évadáról

Mindig izgatottan várjuk, hogy lesz-e folytatás, de nyilván az ismert sikerekből kiindulva, szinte már tudjuk, hogy úgyis bekövetkezik majd. Ez most sem volt máshogy és a változatlan társaság miatt hasonló hangulatra lehet számítani

– jegyezte meg a TV2 sikerműsorának kereskedője.

A kérdés sok mindenkiben felmerül, hogy vajon mi lehet a titok, amiért az eddigi négy évad közül mindegyiket szerették a nézők és folyamatosan a legnézettebb műsor volt a kereskedelmi televíziózásban. „Abban bízok, hogy a nézők tudnak velünk azonosulni, mivel mi nem vagyunk megélhetési televíziósok és meg tudtuk tartani az emberi oldalunkat. Mi ezt egy kalandként fogjuk fel és ez átjön a televízió nézőinek is” – árulta el Molnár Viktor.

Molnár Viktor kiemelte, hogy emberileg is sokat fejlődött az eddigi négy évad alatt (Fotó: TV2)

Molnár Viktor szerint ebben fejlődhet még a Kincsvadászok

A mi személyiségünk nem változott és szerintem nem is kell, mivel mi mind vásárlunk és eladunk. Ezzel foglalkozunk és nem hiszem, hogy kell bármiféle plusz. Abban viszont mindannyian bízunk, hogy a tárgyakban látunk fejlődést, mivel mi is szívesebben vásárlunk izgalmas termékeket

– jelentette ki a Kincsvadászok szakértője.

Molnár Viktor, mint fentebb említettük, már ötödik éve szerepel a műsorban, ami tagadhatatlanul sokat adott neki. „Egyrészt egy óriási kaland, másrészt pedig az ezzel járó ismertségnek megvannak a pozitív és a negatív oldalai is. Összességében nagyon sokat köszönhetek ennek a műsornak, mint szakmailag, mint emberileg és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy részese lehetek ennek a sikernek” – emelte ki lapunknak a kereskedő.