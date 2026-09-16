Jó hír a rajongóknak: elindult a TV2 sikerműsorának forgatása

Jó hír a Kincsvadászok rajongóinak, hogy elindult a TV2 sikerműsorának forgatása, amelyet a csatorna a TV2 Fischer Vision szakmai oldal exkluzív videójával jelentett be.

Már forog a Kincsvadászok legújabb évada / Fotó: Nánási Pál / TV2

Már forog a Kincsvadászok legújabb évada

Jó hírrel érkezem: újra forog a TV2 nagysikerű műsora, a Kincsvadászok legújabb évada! Lessetek be a kulisszák mögé, ahol Till Attila hivatalos oldala és Dr. Katona Szandra is elárul egy-két érdekességet

- írták a videót tartalmazó posztban.

Újra műtárgyak, régiségek, féltve őrzött családi ereklyék érkeznek Tillához és a Kincsvadászok szakértőihez a TV2 stúdiójába. A műtárgy-kereskedő show stábja az új évadban is változatlan: Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett, a jól megszokott 5 fős kereskedő csapat: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor izgatottan várja, mivel lepik meg őket a forgatásra érkezők.