Jó hír a rajongóknak: elindult a TV2 sikerműsorának forgatása

Jó hír a Kincsvadászok rajongóinak, hogy elindult a TV2 sikerműsorának forgatása, amelyet a csatorna a TV2 Fischer Vision szakmai oldal exkluzív videójával jelentett be.
Már forog a Kincsvadászok legújabb évada
Jó hírrel érkezem: újra forog a TV2 nagysikerű műsora, a Kincsvadászok legújabb évada! Lessetek be a kulisszák mögé, ahol Till Attila hivatalos oldala és Dr. Katona Szandra is elárul egy-két érdekességet
- írták a videót tartalmazó posztban.
Újra műtárgyak, régiségek, féltve őrzött családi ereklyék érkeznek Tillához és a Kincsvadászok szakértőihez a TV2 stúdiójába. A műtárgy-kereskedő show stábja az új évadban is változatlan: Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett, a jól megszokott 5 fős kereskedő csapat: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor izgatottan várja, mivel lepik meg őket a forgatásra érkezők.
A Kincsvadászok egy műtárgyak kereskedésével foglalkozó tévéműsor, amely 2024. január 22-én indult a TV2-n, és ami a német Bares für Rares (angolul: Cash or Trash) című műsor formátumán alapszik. A showban hétköznapi emberek nem hétköznapi tárgyaikkal próbálnak szerencsét a meggazdagodás reményében. Olyan régiségekkel érkeznek az ország minden tájáról, amikről nem tudják, hogy mennyit is érnek valójában. A műsor régiségszakértői és műtárgykereskedői pedig eldöntik, mennyit adnak értük - ha adnak értük egyáltalán bármit.