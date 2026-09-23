Titkok a névválasztás mögött a királyi családban: 10 királyi gyermek, aki egy rokon nevét viseli

Míg a brit királyi család számos tagját Erzsébet királynő tiszteletére nevezték el, a néhai uralkodó nem az egyetlen királyi családtag, akinek emléke a leszármazottak neveiben él tovább.
Sarolta hercegnő és Lilibet hercegnő például mindketten a Diana középső nevet viselik, tisztelegve néhai nagyanyjuk, Diana hercegné előtt, aki 1997 augusztusában hunyt el, mindössze 36 évesen. Emellett rengeteg olyan gyermek van még a monarchiában, akit egy-egy korábbi rokonáról neveztek el.
10 gyermek a királyi családban, akik egy rokon nevét kapták meg
Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank
Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank augusztus 3-án Lisszabonban, Portugáliában köszöntötték harmadik gyermeküket. Két héttel később a pár nyilvánosságra hozta a baba nevét: Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank.
A hercegnő az Instagramon magyarázta el a név mögött rejlő jelentést, és azt írta, hogy az Elizabeth, tisztelgés a néhai királynő előtt, akit máig szívük mélyén őriznek. „A neve az angol és a portugál történelem része, két hely, amit szeretünk és otthonunknak nevezünk” - tette hozzá.
August Philip Hawke Brooksbank
Adelaide bátyja, August, aki 2021 februárjában született, nem egy, hanem a királyi család több tagjáról kapta a nevét. August keresztneve Viktória királynő férje, Albert herceg előtt tiszteleg, aki Franz Albert August Karl Emanuel néven született. A Philip pedig, a néhai uralkodó férje, Fülöp herceg előtt tiszteleg, aki 2021 áprilisában hunyt el 99 éves korában. Végül a második középső neve, Hawke, apai ágon egy ötszörös nagyapától, Edward Hawke Brooksbank tiszteletestől származik.
Prince George Alexander Louis (Lajos herceg)
Vilmos herceg és Katalin hercegné idősebb fia, György, 2013 júliusában született, dédnagymamája apjáról, VI. György királyról kapta a nevét. A trónörökös második neve, Alexander, a királynő középső nevére, Alexandrára utal. Harmadik neve, amelyet apjával, Vilmossal és testvérével, Lajos herceggel is megoszt, pedig tisztelgés a néhai Lord Louis Mountbatten előtt.
Princess Charlotte Elizabeth Diana (Sarolta hercegnő)
György húga, Sarolta két évvel később, 2015 májusában született. A hercegnő keresztneve Károly női megfelelője, így tiszteleg nagyapja, Károly király előtt. A nevének többi része eközben két elhunyt királyi családtagra utal. Második neve, Erzsébet királynő előtt tiszteleg, míg harmadik nevét elhunyt nagyanyja, Diana emlékére választották.
Prince Louis Arthur Charles (Lajos herceg)
Lajos 2018 áprilisában született, és egy olyan nevet is kapott, amely tele van rokonai emlékére. Keresztneve a néhai Lord Louis Mountbattentől származik, míg második neve, Arthur, a legendás Artúr királyra, a hatodik századi Anglia uralkodójára utal. Végül, harmadik neve, a Charles, nagyapja, a király előtt tiszteleg.
Princess Lilibet Diana (Lilibet hercegnő)
Harry herceg és Meghan Markle szakítottak a hagyományokkal, amikor első gyermeküknek az Archie nevet választották, hiszen az nem a királyi család valamelyik korábbi tagjára utal. Amikor azonban húga, Lilibet 2021 júniusában megszületett, a pár úgy döntött, hogy egyszerre két családtag előtt is tiszteleg a névválasztással.
Lilibet keresztneve II. Erzsébet királynő gyermekkori becenevére utal, míg középső nevét elhunyt nagymamája, Diana hercegné után kapta. Ezen a neven unokatestvérével, Saroltával is osztozik, akinek szintén Diana a harmadik neve.
Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi
Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi 2020-as házasságkötésük után két lánygyermeke köszöntött a családban. Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi 2021 szeptemberében született, és elhunyt dédnagymamája, Elizabeth nevét viseli.
Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi
Sienna húga, Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, 2025 januárjában született. Beatrix és Edoardo összekapcsolták lányaik nevét azzal, hogy a néhai királynő keresztnevét, az Elizabethet adták neki középső névként.
Lady Louise
Eduárd herceg és Zsófia, Edinburgh hercegnéje 2003 novemberében köszöntötték lányukat, Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsort. Két középső neve, az Alice és az Elizabeth, más királyi családtagokra utal. Az Alice Fülöp édesanyjának, Alice görög-dán hercegnőnek a neve volt. Az Elizabeth természetesen Fülöp feleségének, a királynőnek a neve volt.
James, Earl of Wessex
Louise testvére, James, 2007 decemberében csatlakozott a családhoz. Teljes neve James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor, Wessex grófja. Ahogy unokatestvére, August esetében is, James második középső neve néhai nagyapjára, Fülöp hercegre utal - írta a People.