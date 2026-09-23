Titkok a névválasztás mögött a királyi családban: 10 királyi gyermek, aki egy rokon nevét viseli

Míg a brit királyi család számos tagját Erzsébet királynő tiszteletére nevezték el, a néhai uralkodó nem az egyetlen királyi családtag, akinek emléke a leszármazottak neveiben él tovább.

II. Erzsébet királynő neve máig felmerül, ha a királyi családban névválasztásról van szó. Fotó: CHRIS JACKSON / POOL

Sarolta hercegnő és Lilibet hercegnő például mindketten a Diana középső nevet viselik, tisztelegve néhai nagyanyjuk, Diana hercegné előtt, aki 1997 augusztusában hunyt el, mindössze 36 évesen. Emellett rengeteg olyan gyermek van még a monarchiában, akit egy-egy korábbi rokonáról neveztek el.

10 gyermek a királyi családban, akik egy rokon nevét kapták meg

Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank

Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank augusztus 3-án Lisszabonban, Portugáliában köszöntötték harmadik gyermeküket. Két héttel később a pár nyilvánosságra hozta a baba nevét: Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank.

A hercegnő az Instagramon magyarázta el a név mögött rejlő jelentést, és azt írta, hogy az Elizabeth, tisztelgés a néhai királynő előtt, akit máig szívük mélyén őriznek. „A neve az angol és a portugál történelem része, két hely, amit szeretünk és otthonunknak nevezünk” - tette hozzá.

Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank Fotó: Instagram

August Philip Hawke Brooksbank

Adelaide bátyja, August, aki 2021 februárjában született, nem egy, hanem a királyi család több tagjáról kapta a nevét. August keresztneve Viktória királynő férje, Albert herceg előtt tiszteleg, aki Franz Albert August Karl Emanuel néven született. A Philip pedig, a néhai uralkodó férje, Fülöp herceg előtt tiszteleg, aki 2021 áprilisában hunyt el 99 éves korában. Végül a második középső neve, Hawke, apai ágon egy ötszörös nagyapától, Edward Hawke Brooksbank tiszteletestől származik.

August Philip Hawke Brooksbank Fotó: face to face / NORTHFOTO

Prince George Alexander Louis (Lajos herceg)

Vilmos herceg és Katalin hercegné idősebb fia, György, 2013 júliusában született, dédnagymamája apjáról, VI. György királyról kapta a nevét. A trónörökös második neve, Alexander, a királynő középső nevére, Alexandrára utal. Harmadik neve, amelyet apjával, Vilmossal és testvérével, Lajos herceggel is megoszt, pedig tisztelgés a néhai Lord Louis Mountbatten előtt.

Princess Charlotte Elizabeth Diana (Sarolta hercegnő)

György húga, Sarolta két évvel később, 2015 májusában született. A hercegnő keresztneve Károly női megfelelője, így tiszteleg nagyapja, Károly király előtt. A nevének többi része eközben két elhunyt királyi családtagra utal. Második neve, Erzsébet királynő előtt tiszteleg, míg harmadik nevét elhunyt nagyanyja, Diana emlékére választották.