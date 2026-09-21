Kis Grófo közleményt adott ki testvéréről: rendőri intézkedésig fajult a családi konfliktus

Kis Grófo a minap közösségi oldalán arról számolt be, hogy végleg megromlott a kapcsolata testvérével, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte a nyilvánosság elé került történet nem teljes egészében fedi a valóságot. Az ügy előzményeiről Gyémi egy TikTok-élővideóban beszélt, amelyben azt állította, hogy két gyermekével volt otthon, amikor a rendőrök megjelentek, akiket állítása szerint bátyja, Kis Grófo riasztott.

Kis Grófo testvére, Gyémi állítása szerint a rendőrség is megjelent nála (Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófo rendőröket riaszthatott

Gyémi a videójában elmondottak szerint Kis Grófo és volt felesége kezdeményezte a rendőri intézkedést. A felvétel alapján ugyanakkor nem állapítható meg pontosan, milyen okból érkeztek a rendőrök. A kialakult helyzet végére most maga Kis Grófo tett pontot.

Sajnos igaz a hír, hogy egy ideje megromlott a kapcsolatom az öcsémmel. A történteknek természetesen nem teljes az igazságtartalma, és sok olyan dolog van, amit én másképp látok, mint ahogy az elhangzott. Ennek ellenére nem szeretnék minden részletbe belemenni, és nem kívánok magyarázkodni. Akik ismernek engem, tudják, milyen ember vagyok, és úgy gondolom, nekik nincs szükségük arra, hogy bármit is bizonygassak

– fogalmazott Kis Grófo, aki arra kér mindenkit, hogy ne keverjék bele az öccse körüli ügyekbe.

Kis Grófo elmondása szerint mindig próbálta öccsét segíteni (Fotó: Szabolcs László)

Az ő körülményei az elmúlt időszakban sajnos meglehetősen zűrösek, de én ebből szeretnék teljesen kimaradni. Arra kérek mindenkit, hogy engem és a családomat ne keverjenek bele az ő ügyeibe, és semmilyen olyan dologgal ne mossák össze a nevemet, amihez nekem nincs közöm. Nem szeretnék az ő szintjére lesüllyedni, és nem szeretném tovább folytatni ezt a nyilvános üzengetést. Mindenki a saját szemével láthatja a körülményeket, én pedig ennél többre tartom a saját családomat és a nyugalmunkat. A családom és a saját érdekem miatt a továbbiakban nem szeretnék vele foglalkozni

– írta Grófo, aki ezután öccsének is megfogalmazott egy utolsó üzenetet.