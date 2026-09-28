A Kísértés 2026: bemutatjuk az új párokat, kísértőket, és az indulásról is lerántjuk a leplet – Fotók!

A műsorvezető ezúttal is Kasza Tibor lesz, aki korábban arról beszélt, hogy a realityben a szereplők tulajdonképpen rövid idő alatt élhetik át mindazokat a helyzeteket, amelyek egy kapcsolatban akár évek alatt következnének be.

A kísértők bemutatkoztak a TV2 sajtótájékoztatóján (Fotó: Szabolcs László)

Ekkor lesznek láthatóak az adások

Az első héten minden hétköznap este érkezik új epizód, a második héten kedden, szerdán és csütörtökön láthatják a nézők a műsort, ezt követően pedig ismét hétfőtől csütörtökig követhetjük a párok történetét.

Ezekkel az előzményekkel érkeztek a párok

Sári és Zsombor azért érkeznek Thaiföldre, hogy bebizonyítsák: létezik olyan szerelem, amely a legnehezebb helyzetekben is képes kitartani. A páros számára a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a kapcsolatukba vetett bizalmuk akkor is töretlen marad-e, amikor szó szerint minden körülmény ellenük dolgozik. Petra és Máté története már önmagában különleges, hiszen a kapcsolatuk egy kísértéssel kezdődött: úgy ismerkedtek meg, hogy mindkettőjüknek volt párja. Most megfordul a helyzet. Ezúttal nem egymást kísértik, hanem őket próbálják meg elcsábítani. Bogi és Sanya kapcsolata már túlélt egy félrelépést, Bogi azonban még nem tudta teljesen maga mögött hagyni a történteket. Sanya most azért vállalta a műsort, hogy bebizonyítsa szerelmének: újra lehet benne bízni. Niki és Milán is szeretik, ha rájuk irányul a figyelem, ezért számukra különösen érdekes próbatétel lehet a thaiföldi kaland. Niki elsősorban arra kíváncsi, hogy párja mennyire hűséges, és hogy kapcsolatuk valóban olyan erős-e, mint amilyennek gondolják. A nézők pedig október 12-től ismét választ kaphatnak a nagy kérdésre: a szerelem vagy a kísértés bizonyul erősebbnek?