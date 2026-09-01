Klausmann Viktor az apaságról: „Volt bennem félelem…”

Klausmann Viktor: „Gyakorlatilag ez egy nagyon fura szezon volt”

Klausmann Viktornak sok mondanivalója nem akadt a témában, hiszen ember nincs széles e hazában, aki ne lenne tisztában a tavaink lesújtó, vízhiányos állapotával, ami negatív hatással van a természetes strandokra is. „Gyakorlatilag ez egy nagyon fura szezon volt.”

Soha az elmúlt huszonegy esztendő alatt, amióta itt vagyunk, nem kellett augusztus közepén bezárnunk.

„Voltak már aszályos évek úgy négy évente, csak ezekben az években szeptember, vagy október végén nézett úgy ki a víz, ahogyan most. Vagyis augusztus végéig mindig vállalható volt a víz minősége és mennyisége is” – kezdte Klausmann Viktor a Mokka riporterének.

Klausmann Viktor két idősebb gyermekével is igyekszik minőségi időt tölteni (Fotó: TV2)

„Ahhoz, hogy ebben a korban gyermeket vállaljon az ember, kell még két fontos tétel”

Miután pedig megbeszélték a vízhiány okozta bezárás szomorú tényét, szóba kerültek Klausmann Viktor gyermekei, Dominik, Eszter és Ármin. Itt pedig felmerült a jogos kérdés, milyen is idősebb apaként egy hároméves kisfiút nevelni. „Az első két gyermekem korban közel vannak egymáshoz. Ők abban az időszakban érkeztek, amikor még pörgős és dinamikus volt az életem. Még nem volt időnk semmire és még pénzünk sem volt. Aztán volt, majd megint nem volt…”

Így hatvan körül ez a kis pöcsös – ahogy mi hívjuk – egy akkora élmény, szeretetfröccs, szeretet adag, hogy azt nem is igazán tudom elmondani.

„Ehhez persze az is szükséges, hogy meglegyen a szabadságom, szabadidőm, amivel tudok vele foglalkozni. Nyilván ahhoz, hogy ebben a korban gyermeket vállaljon az ember, kell még két fontos tétel. Egy jó anyuka és egy jó nagymama. Velük együtt praktikusan kényelmes együtt nevelni egy lassan négyéves kölyköt” – mesélte Viktor, aki azt is elárulta, hogy most sokkal türelmesebb és nyugodtabb apa, mint korábban. Azt vette észre, hogy jóval többet beszélget a kisfiúval, mint anno a két idősebb gyermekével. A beszélgetés ezen pontján pedig megkapta a kérdést, ami végül könnyeket csalt a szemébe. A riporter arra volt kíváncsi, hogy volt-e benne félelem, amikor nagyjából négy évvel ezelőtt megtudta, hogy harmadszor is apa lesz.