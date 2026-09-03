Baleset érte Kóbor Lénát: sürgősen műteni kellett az Omega-legenda lányát!

Bekötött karral foglalt helyet a TV2 Mokka kanapéján Kóbor Léna, ahol Váczi Gergő és Zavaros Eszter faggatták a fiatal énekesnőt a mindennapjairól. Bár a kötés láttán sokan törésre gyanakodtak, az Omega néhai legendájának, Kóbor Jánosnak a lánya gyorsan tisztázta a helyzetet.

Kóbor Léna Gyöngyhajú lány feldolgozása is szóba került a beszélgetés során (Fotó: MW)

Kóbor Léna sérülése szerencsére nem súlyos

„Nincsen eltörve a karom, csak a hüvelykujjamon az egyik szalag elszakadt, és ezt meg kellett műteni” – mesélte Léna. A három héttel ezelőtti beavatkozás viszont alaposan feladta neki a leckét.

Jobbkezes vagyok, sajnos, úgyhogy most nagyon sok minden kiesett ezáltal. Vezetni nem tudok, meg írni se semmit. De szerencsére már megszoktam azt, hogy a jobb kezemet nem használom

– árulta el. A kötést még két-három hétig viselnie kell, amit alapos gyógytorna követ majd, a színházi fellépéseit viszont esze ágában sem volt lemondani. Szabó Mátéval és a színházzal közösen találtak trükkös megoldást a sérülés elfedésére. „Nem akartam lemondani az előadásokat, mert éreztem, hogy ettől függetlenül meg tudom csinálni, meg is szeretném. Kitaláltuk, hogy egy olyan fehér felsőt vettem fel, aminek csak egy ujja van, és így teljesen beleolvadt a gipszbe.”