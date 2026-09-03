Baleset érte Kóbor Lénát: sürgősen műteni kellett az Omega-legenda lányát!

Bekötött karral foglalt helyet a TV2 Mokka kanapéján Kóbor Léna, ahol Váczi Gergő és Zavaros Eszter faggatták a fiatal énekesnőt a mindennapjairól. Bár a kötés láttán sokan törésre gyanakodtak, az Omega néhai legendájának, Kóbor Jánosnak a lánya gyorsan tisztázta a helyzetet.
Kóbor Léna sérülése szerencsére nem súlyos
„Nincsen eltörve a karom, csak a hüvelykujjamon az egyik szalag elszakadt, és ezt meg kellett műteni” – mesélte Léna. A három héttel ezelőtti beavatkozás viszont alaposan feladta neki a leckét.
Jobbkezes vagyok, sajnos, úgyhogy most nagyon sok minden kiesett ezáltal. Vezetni nem tudok, meg írni se semmit. De szerencsére már megszoktam azt, hogy a jobb kezemet nem használom
– árulta el. A kötést még két-három hétig viselnie kell, amit alapos gyógytorna követ majd, a színházi fellépéseit viszont esze ágában sem volt lemondani. Szabó Mátéval és a színházzal közösen találtak trükkös megoldást a sérülés elfedésére. „Nem akartam lemondani az előadásokat, mert éreztem, hogy ettől függetlenül meg tudom csinálni, meg is szeretném. Kitaláltuk, hogy egy olyan fehér felsőt vettem fel, aminek csak egy ujja van, és így teljesen beleolvadt a gipszbe.”
Közeleg az érettségi
A színház mellett a gimnáziumi érettségi is komoly feladatot ad neki idén, ám a kortársaira nehezedő nyomás ellenére ő komoly tervekkel várta ezt az időszakot: „Én már nagyon vártam ezt az évet, mert mindig is volt egy határozott elképzelésem arról, hogy mit szeretnék. Az ELTE-re szeretnék menni nemzetközi tanulmányokra, mert kiskoromtól kezdve a nyelvek nagyon érdekeltek, meg amerikai iskolába is jártam” – magyarázta. A művészi pálya mellett édesapja, Kóbor János intő példáját követi.
Otthon azt láttam, hogy először kell egy úgymond komolyabb diploma. Sokkal jobb, hogyha az ember több lábon áll, hogyha bármit hoz az élet, akkor ne legyenek meglepetések.
A műsorban szóba került a Gyöngyhajú lány júliusban megjelent modern átdolgozása is, amelyre vegyes visszajelzések érkeztek: „Kaptam hideget, meleget. A TikTokon nagyon pozitív volt mindenki, nagyon tetszik nekik, hogy milyen modern. A Facebookon inkább az idősebb generáció nézte, akiknek ez furcsa volt, de ezt teljesen megértem. A lényeg az volt, hogy több emberhez eljusson ez a dal, és megmaradjon apukám emléke.”
A tanulás és a színpad mellett egy fontos karitatív ügyből is kiveszi a részét, egy gyógyíthatatlan betegséggel küzdő hároméves kisfiú kezelésére gyűjt: „Nolan nagyon fontos a számomra, ugyanis egy közeli ismerősöm családjában történt ez meg. Szegénynek egy gyógyíthatatlan betegsége van, amire több mint egymilliárd forintot kell összegyűjteni” – mondta Léna.