Zokogásban tört ki a Megasztár stúdiója: egyedülálló kismama küzd az álmaiért

A Megasztár színpadán a tehetség mellett sokszor az emberi történetek is szerepet kapnak. A 27 éves Kokics Dominika Korinna kismamaként küzd az álmaiért. A fiatal nő történetével és a hangjával is mélyen megérintette a nézőket.

Kokics Dominika Korinna miatt zokogásban tört ki a Megasztár stúdiója - Fotó: Megasztár

"Nekem is nehezebb időszakom volt, de már sokkal jobban vagyok. Az életem egyik legboldogabb, illetve legszomorúbb időszakát élem. Jelenleg hathónapos terhes vagyok. Ez nem egy tervezett baba volt, a gyermeknek az édesapja nem szeretné ezt a gyereket, nem hajlandó erről tudomást venni. Nekem mérlegre kellett tennem dolgokat, hogy bevállalom-e vagy sem, évekkel ezelőtt megállapították, hogy endometriózisom van. Így nehezebb a teherbe esés, fennáll a veszélye, hogy nekem többet nem lehet, így bevállaltam" – árulta el a Megasztár vasárnapi adásában az egyedülálló kismama, Dominika.

Dominika egy rendkívül érzelmes dallal készült: Miley Cyrus, The Climb című dalát adta elő. Az előadása azonnal könnyeket csalt a zsűri és a nézők szemébe is, ahogy Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna is törölgette a könnyeket.