Családi tragédiájáról vallott Köllő Babett: "András el akart válni"

A Feleségek luxuskivitelben című realitynek hála tett szert országos ismeretségre Köllő Babett, aki azóta már a televíziózás egyik meghatározó arca lett: zsűritaggá, valamint műsorvezetővé lépett elő. A realityt megelőzően azonban egy komoly tragédiát kellett feldolgozni, a műsor elvállalása pedig kis híján a házasságába került.

Házassági kríziséről vallott Köllő Babett / Fotó: MW Bulvár

Házassági kríziséről vallott Köllő Babett

Ikrekkel voltam terhes, mikor a kislányom óvodás volt és már egy kilósak voltak, amikor sajnálatos módon - genetikailag nem voltunk rendben – kiderült, hogy 14-15 % esélyünk van arra, hogy mindhárman életben maradjunk

- idézte fel a tragédiát Köllő Babett A Te Kék Zónád című műsorban, hozzátéve, a mai napig nem bírta rávenni magát, hogy megkérdezze a kicsik nemét, olyannyira nem tudta feldolgozni a történteket - szemlézte a story.hu.

Viszont ott volt az a pont, hogy azt éreztem, ha a sors nem azt szánja nekem, hogy három gyerekes anyuka legyek, akkor mi nagyon jól elvagyunk így hárman, de hogy akkor mi jöhet még? És jött a lehetőség a Luxusfeleségek című műsorra

- tette hozzá Babett, aki imádja a színészetet, és otthon is jól érezte magát, a háziasszonyi szerepkörben, ennek ellenére elkezdett többre vágyni - és ekkor ütközött ki az ellentét közte és a párja között.

András bekerült egy olyan szituációba, hogy most neki kellene az én hátteremnek lennie és egy olyan pasinak, aki világéletében vezető pozícióban volt, nehéz hátralépnie. Ebből sok vitánk volt. András nem volt túl lelkes a műsor miatt, el akart válni

- ismerte el a színésznő-műsorvezető, akinek végül sikerült rendeznie a kapcsolatát a férjével: az egymás iránt érzett szerelmük túllendítette őket a nehézségeken.

Babett ezután vált országszerte ismertté, és bár a magabiztosságát, valamint a fényűző életét rengetegen kezdték el irigyelni, mindez csak a látszat volt.

Nálam kétkedőbb ember nagyon kevés van. Sok munkám van abban, hogy magabiztosnak tűnjek. Egy rossz pillantástól el tudok bizonytalanodni

- jelentette ki Babett, hozzátéve, nem bánta meg, hogy teret engedett a televíziós karrierjének, habár ez elmondása szerint ingoványos talaj.

Nehéz megélni a fent és lenteket. Azt, mikor dolgozol egy műsorban és minden rólad szól, majd véget ér, és ez gyorsan le tud zuhanni. Ott vagy, de nem tudod, mi lesz a következő feladatod

- ecsetelte a színésznő, aki egyébként gyakran hallgat a megérzéseire.

A gyerekem szerintem Amerikában fog élni, mert az a vágya. Én lehet, hogy egy nyugdíjas otthonban képzelném el magam, olyanban, mint ami a filmekben van és ahol harminc nő küzd Pierce Brosnanért, az egyetlen férfiért. Én Jane Fonda lennék, valami susogós melegítőben...

Köllő Babett számára a reflektorfény korántsem volt idegen, amikor igent mondott a Feleségek luxuskivitelben felkérésére, hiszen színésznőként már aktívan dolgozott. Akkor elárulta, hogy tudatos döntést hozott, amikor elvállalta a realityt, mert úgy érezte, ez lehet az a lehetőség, amellyel sokkal több emberhez eljuthat.

Ha ez a szerep előbb érkezik az életemben, biztosan elszálltam volna, de mivel ennyi évesen talált meg a felkérés, pontosan tudtam, hogy mi számít az életben és mi nem

– nyilatkozta korábban Babett, aki azonban akart megragadni a realitysztár szerepkörében. Miközben továbbra is játszott a színházban, egyre több televíziós feladat találta meg, végül pedig a TV2 egyik legnagyobb sikerműsorában, a Sztárban Sztár leszek! című tehetségkutatóban is helyet kapott mentorként. A további részleteket ITT lehet elolvasni!