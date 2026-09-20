Kovács Áron csipkeharisnyában riszált a színpadon: „Megmutattad azt is, amire nem voltunk kíváncsiak”

Kovács Áron A Nagy Duett 2026-os évadában már megmutatta, hogy mennyire sokoldalú énekes, na meg, hogy minden őrültségre vevő a színpadon, így most a Sztárban Sztár 12. évadát is egy igazán komfortzónán kívüli feladattal kezdte. Az énekes Meghan Trainor All About That Bass című dalát adta elő, és ehhez bizony nőiességét össze kellett szedni, több-kevesebb sikerrel.

A Sztárban Sztár Kovács Áront már most kilökte a komfortzónájából, eddig sosem kellett nőnek öltöznie (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár első adásában Kovács Áron Meghan Trainor bőrébe bújt, és egy csipkeharisnyás könyvtárosnak öltözve, szőke parókával riszált a színpadon, amire elég nehezen találunk szavakat. Ezzel a zsűri sem volt másként. A dal alatt a meglepetés, a hitetlenkedés és a teljes sokk minden árnyalatát láthattuk végigsuhanni az arcukon, miközben alig tudtak úrrá lenni a nevetésen.

Egyre jobban kezdtél belemelegedni, ami abból is látszott, hogy egyre feljebb húztad a szoknyát, aztán megmutattad azt is, amire nem voltunk kíváncsiak

– jelentette ki nevetve Stohl András.

„Az az igazság, hogy szép vagy b*szod, gyönyörű a fejed! Mondjuk az internet nem felejt. De mivel én nagyon sokat dolgoztam veled, sose felejtem el azt a mondatodat, hogy a Jóisten neked valami mást adott” – viccelődött Liptai Claudia.

Vádlit nem kaptam, mert az minek, vállat se nagyon, viszont tényleg egy ilyen brazil röplabda segget sikerült rám szerelni, nőit természetesen

– mondta nevetve Áron.

Kovács Áron villantott is egyet a nézőknek, amit persze a zsűri nem hagyott szó nélkül (Fotó: Szabolcs László)

Kovács Áron elárulta mi van a szoknya alatt

És ha mindez nem lenne elég, a zenész arra a kérdésre is készségesen, sőt kicsit talán túl bőven is válaszolt, hogy mi van a szoknyája alatt.

Jól láttam, hogy még a bugyikád is kék?

– kíváncsiskodott Clau.

„Mindenem! De az a baj, hogy mivel ugye ritkán öltözöm így, háromszor kellett átöltöznöm, mert nem tudtam, hogy a harisnyára a body-t vagy a body-ra a harisnyát” – válaszolta Áron.

„De most ezt nem úgy vetted fel, mert hát láttam, amit láttam” – zárta le a témát végül a gyönyörű műsorvezetőnő.