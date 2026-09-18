Negyedik gyereke születése után először szólalt meg Kovács Áron az Origónak: „A feleségem egy terminátor”

Szeptember 20-án elkezdődik a Sztárban Sztár 12. évada, amelyben Kovács Áront is láthatjuk majd versenyzőként. És bár a zenész már alig várja, hogy belevesse magát ebbe az új kihívásba, izgulni nem sok ideje van, ugyanis a felesége Zsófi épp a sajtótájékoztató napján adott életet második gyermeküknek. Így Áron már négyszeres apukaként vág bele a versenybe, akik mellett természetesen cseppet sem unalmasak a mindennapok. Erről mesélt most az Origónak.

Kovács Áron kislánya augusztus végén látta meg a napvilágot, a műsorvezető azóta minden szabadidejét otthon tölti (Fotó: Instagram/Kovács Áron)

Kovács Áron gyermekei között a legidősebb, Máté immár 19 éves, míg a legkisebb, Lizi alig egy hónapos. Éppen ezért rengeteg szervezést igényelnek a mindennapjaik, de ő ezt egy cseppet sem bánja, különösen, hogy a felesége, Zsófi mindent egyensúlyban tart.

Egyelőre még nem sok próbám volt, szóval nem tudom milyen lesz a műsort és a családot összeegyeztetni, de igyekszem nagyon profinak lenni, időben érkezni, felkészültnek lenni mindenhol, aztán meglátjuk, hogy sikerül. Azt viszont el kell mondanom, hogy a feleségem egy terminátor, gond nélkül ellátja a két gyereket egyedül, sőt általában négyet is, hogyha úgy van, szóval le a kalappal előtte

– árulta el büszkén.

„De kétségtelen, hogy mostanában én is csak dolgozom, vagy otthon vagyok. Mondanám azt, hogy nincs időm szórakozni, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám és a családdal töltött idő is szórakozás számomra, szóval akár úgy is mondhatnám, hogy szórakozom itt, meg szórakozom ott” – mesélte nevetve lapunknak.

Kovács Áron felesége, Zsófi intézi az egész család életét, még a zenész munkáit is ő tartja fejben (Fotó: Instagram)

Kovács Áron családja sem tökéletes

Az idilli, szeretetteljes légkör mellett természetesen Áronék életében is megvannak a nehézségek, amit ő nem titkol, hisze ő maga sem hinné el másoknak, hogy egy újszülöttel, egy friss ovissal, egy kiskamasszal, na meg egy fiatal felnőttel a házban nem akadnak váratlan helyzetek.

„Imádom a családom, és tényleg nagyon boldog vagyok, de ha ezt a rózsaszín szemüveget leveszem, akkor nyilván borzasztóan fárasztó. Van egy órám, ami szokta mérni az alvásaimat, és nyilván a kicsi születése óta minden érték a felére csökkent, mert kiveszem a részem mindenből, és ez így van jól” – folytatta.

Négy nagyon különböző korú gyerek nyilván a legkülönbözőbb feladatok elé tud állítani minket nap mint nap, már ha csak azt nézzük, hogy milyen ritmusban élünk. Azért el lehet képzelni, hogy például beesünk az ágyba 8 óra körül, miután lefektettük a kicsiket, és akkor bekopogtat a nagy, hogy »Figyelj, apa...« és akkor még sincs vége a napnak. Aztán éjszaka kelünk a kicsihez és így tovább, szóval abszolút nem állítom, hogy ez könnyű

– magyarázta Áron.