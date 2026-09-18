Negyedik gyereke születése után először szólalt meg Kovács Áron az Origónak: „A feleségem egy terminátor”

Szeptember 20-án elkezdődik a Sztárban Sztár 12. évada, amelyben Kovács Áront is láthatjuk majd versenyzőként. És bár a zenész már alig várja, hogy belevesse magát ebbe az új kihívásba, izgulni nem sok ideje van, ugyanis a felesége Zsófi épp a sajtótájékoztató napján adott életet második gyermeküknek. Így Áron már négyszeres apukaként vág bele a versenybe, akik mellett természetesen cseppet sem unalmasak a mindennapok. Erről mesélt most az Origónak.
Kovács Áron gyermekei között a legidősebb, Máté immár 19 éves, míg a legkisebb, Lizi alig egy hónapos. Éppen ezért rengeteg szervezést igényelnek a mindennapjaik, de ő ezt egy cseppet sem bánja, különösen, hogy a felesége, Zsófi mindent egyensúlyban tart.
Egyelőre még nem sok próbám volt, szóval nem tudom milyen lesz a műsort és a családot összeegyeztetni, de igyekszem nagyon profinak lenni, időben érkezni, felkészültnek lenni mindenhol, aztán meglátjuk, hogy sikerül. Azt viszont el kell mondanom, hogy a feleségem egy terminátor, gond nélkül ellátja a két gyereket egyedül, sőt általában négyet is, hogyha úgy van, szóval le a kalappal előtte
– árulta el büszkén.
„De kétségtelen, hogy mostanában én is csak dolgozom, vagy otthon vagyok. Mondanám azt, hogy nincs időm szórakozni, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkám és a családdal töltött idő is szórakozás számomra, szóval akár úgy is mondhatnám, hogy szórakozom itt, meg szórakozom ott” – mesélte nevetve lapunknak.
Kovács Áron családja sem tökéletes
Az idilli, szeretetteljes légkör mellett természetesen Áronék életében is megvannak a nehézségek, amit ő nem titkol, hisze ő maga sem hinné el másoknak, hogy egy újszülöttel, egy friss ovissal, egy kiskamasszal, na meg egy fiatal felnőttel a házban nem akadnak váratlan helyzetek.
„Imádom a családom, és tényleg nagyon boldog vagyok, de ha ezt a rózsaszín szemüveget leveszem, akkor nyilván borzasztóan fárasztó. Van egy órám, ami szokta mérni az alvásaimat, és nyilván a kicsi születése óta minden érték a felére csökkent, mert kiveszem a részem mindenből, és ez így van jól” – folytatta.
Négy nagyon különböző korú gyerek nyilván a legkülönbözőbb feladatok elé tud állítani minket nap mint nap, már ha csak azt nézzük, hogy milyen ritmusban élünk. Azért el lehet képzelni, hogy például beesünk az ágyba 8 óra körül, miután lefektettük a kicsiket, és akkor bekopogtat a nagy, hogy »Figyelj, apa...« és akkor még sincs vége a napnak. Aztán éjszaka kelünk a kicsihez és így tovább, szóval abszolút nem állítom, hogy ez könnyű
– magyarázta Áron.
Kovács Áron felesége mindent kézben tart
Bár sem a kicsi érkezése, sem pedig a felkérés a Sztárban Sztár 2026-os évadára nem érte váratlanul a családot, de tény, hogy Kovács Áron és Zsófi számára az idei ősz nem indult épp eseménytelenül.
„Mivel nagyon szerettünk volna még egy gyereket, így alig vártuk, hogy jöjjön, szóval már amikor kiderült, hogy sikerült, amit elterveztünk, akkor elkezdtünk számolgatni. Aztán a naptár felett csak egymásra néztünk, hogy na, hát ezt gyönyörűen megcsináltuk” – vallotta be nevetve.
A nagyobbik épp most kezdte az ovit, szóval vele a beszoktatás van éppen terítéken, bár szerencsére ő olyan, aki csak bement és hátra se nézett, annyira nyitott gyerek, de azért előre számoltunk vele, hogy húzós lesz ez a szeptember. Tulajdonképpen a feleségem intézi az életemet, ő a naptáram, ő jobban tudja, mit csinálok másnap, mint én, mert forgatok, rádiózok, zenélek, jön a Sztárban Sztár és valószínűleg az első szabadnapom kb. a december 24-e lesz, de nem bánom, mert szeretem, amit csinálok, imádok a családommal lenni, szóval nincs okom panaszkodni
– tette még hozzá.