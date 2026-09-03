Eltűnnek a közmédia kedvencei? Hat népszerű műsor hiányzik az őszi műsorrendből

Megérkezett a közmédia őszi műsorrendje, a nézők azonban több olyan ismerős műsort is hiába kereshetnek benne, amelyek az elmúlt években stabil helyet vívtak ki maguknak a képernyőn. Fábry Sándor legendás műsora, a Bagi-Nacsa Orfeuma, az Azt beszélik…, a Ridikül, a Csináljuk a fesztivált! és Borbás Marcsi szakácskönyve sem szerepel az új kínálatban. Van, amelyik műsor esetében már biztos a búcsú, más produkciók sorsa azonban egyelőre kérdéses. Egy biztos: ha valóban véget érnek ezek a műsorok, több régi közönségkedvencnek is búcsút kell mondaniuk a tévénézőknek.

Megszűnik Fábry Sándor műsora a közmédia kínálatában (Fotó: Mediaworks)

Fábry – úgy tűnik, véget ér egy korszak

A legnagyobb változások egyike kétségkívül a Fábry körül várható. A Fábry Sándor nevével fémjelzett produkció hosszú éveken keresztül a hazai televíziózás egyik legismertebb beszélgetős műsora volt, az utóbbi időben pedig a Duna képernyőjén jelentkezett. A produkcióról már korábban olyan információk jelentek meg, miszerint ebben a formában nem folytatódik tovább. A stáb állítólag már tud a változásokról, és több korábban rögzített adás is „dobozban” van még, így a nézők egy ideig továbbra is találkozhatnak Fábry Sándorral. A műsor az elmúlt időszakban kéthetente, csütörtök esténként volt látható a Dunán. Hogy Fábry Sándor valóban végleg búcsúzik-e ettől a formátumtól, vagy valamilyen új konstrukcióban térhet vissza, egyelőre kérdéses, de az biztos, hogy az őszi műsorrendben már nem szerepel.

Legendás pillanatokat köszönhetünk a műsornak (Fotó: Nemzeti Sport)

Kérdéses a Csináljuk a fesztivált! jövője

A nézők egyik kedvelt zenés show-ja, a Csináljuk a fesztivált! is hiányzik az őszi bejelentésekből. A műsorban ismert előadók adtak elő legendás magyar dalokat, miközben a közönség és a zsűri segítségével derült ki, mely slágerek állták ki leginkább az idő próbáját. A produkció korábbi évadai komoly sikert arattak, így nem csoda, hogy az állandó zsűritagok, Korda György és Balázs Klári is aggódva figyelik a műsor sorsát. A házaspár egyelőre nem kapott tájékoztatást arról, készülhet-e új évad, pedig korábbi években ilyenkor már javában zajlottak az előkészületek. Balázs Klári szerint különösen fájdalmas lenne, ha véget érne a produkció, hiszen a műsor nemcsak szórakoztatott, hanem generációkat is összekötött: a legendás magyar dalokat a fiatalabb előadók újraértelmezésében a különböző korosztályok is együtt fedezhették fel. Azonban a közmédia őszi műsorbejelentésén nem esett szó a folytatásról.