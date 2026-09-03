Eltűnnek a közmédia kedvencei? Hat népszerű műsor hiányzik az őszi műsorrendből

Megérkezett a közmédia őszi műsorrendje, a nézők azonban több olyan ismerős műsort is hiába kereshetnek benne, amelyek az elmúlt években stabil helyet vívtak ki maguknak a képernyőn. Fábry Sándor legendás műsora, a Bagi-Nacsa Orfeuma, az Azt beszélik…, a Ridikül, a Csináljuk a fesztivált! és Borbás Marcsi szakácskönyve sem szerepel az új kínálatban. Van, amelyik műsor esetében már biztos a búcsú, más produkciók sorsa azonban egyelőre kérdéses. Egy biztos: ha valóban véget érnek ezek a műsorok, több régi közönségkedvencnek is búcsút kell mondaniuk a tévénézőknek.
Fábry – úgy tűnik, véget ér egy korszak
A legnagyobb változások egyike kétségkívül a Fábry körül várható. A Fábry Sándor nevével fémjelzett produkció hosszú éveken keresztül a hazai televíziózás egyik legismertebb beszélgetős műsora volt, az utóbbi időben pedig a Duna képernyőjén jelentkezett. A produkcióról már korábban olyan információk jelentek meg, miszerint ebben a formában nem folytatódik tovább. A stáb állítólag már tud a változásokról, és több korábban rögzített adás is „dobozban” van még, így a nézők egy ideig továbbra is találkozhatnak Fábry Sándorral. A műsor az elmúlt időszakban kéthetente, csütörtök esténként volt látható a Dunán. Hogy Fábry Sándor valóban végleg búcsúzik-e ettől a formátumtól, vagy valamilyen új konstrukcióban térhet vissza, egyelőre kérdéses, de az biztos, hogy az őszi műsorrendben már nem szerepel.
Kérdéses a Csináljuk a fesztivált! jövője
A nézők egyik kedvelt zenés show-ja, a Csináljuk a fesztivált! is hiányzik az őszi bejelentésekből. A műsorban ismert előadók adtak elő legendás magyar dalokat, miközben a közönség és a zsűri segítségével derült ki, mely slágerek állták ki leginkább az idő próbáját. A produkció korábbi évadai komoly sikert arattak, így nem csoda, hogy az állandó zsűritagok, Korda György és Balázs Klári is aggódva figyelik a műsor sorsát. A házaspár egyelőre nem kapott tájékoztatást arról, készülhet-e új évad, pedig korábbi években ilyenkor már javában zajlottak az előkészületek. Balázs Klári szerint különösen fájdalmas lenne, ha véget érne a produkció, hiszen a műsor nemcsak szórakoztatott, hanem generációkat is összekötött: a legendás magyar dalokat a fiatalabb előadók újraértelmezésében a különböző korosztályok is együtt fedezhették fel. Azonban a közmédia őszi műsorbejelentésén nem esett szó a folytatásról.
Nyolc év után búcsúzott Borbás Marcsi
Talán a legbiztosabb búcsút maga Borbás Marcsi jelentette be. A műsorvezető közösségi oldalán tudatta követőivel, hogy a Borbás Marcsi szakácskönyve nem folytatódik tovább. A gasztroműsor nyolc éven keresztül volt a Duna egyik meghatározó produkciója, ez idő alatt pedig összesen 314 epizód készült. A vasárnaponként jelentkező műsorban Borbás Marcsi az őrségi konyhájába invitálta vendégeit, ahol séfek, cukrászok és pékek mellett természetesen a magyar gasztronómia és a családi receptek is főszerepet kaptak. A műsorvezető megható bejegyzésben tekintett vissza az elmúlt évekre, és elárulta, mennyi élményt, beszélgetést, nevetést és természetesen finomságot köszönhetnek a közösen eltöltött időnek.
Nyolc éven át összesen 314 epizódot forgattunk
– idézte fel Borbás Marcsi, aki büszkén gondol vissza arra, hogy a magyar gasztronómia legfontosabb szereplőit láthatta vendégül a saját konyhájában.
A Bagi-Nacsa Orfeuma is hiányzik a közmédia műsorrendjéből
Nem szerepel az őszi kínálatban a Bagi-Nacsa Orfeuma sem, amely Bagi Iván és Nacsa Olivér közös szórakoztató műsora volt. A produkció a klasszikus pesti kabaré világát idézte meg modern formában: régi nagy kedvencek, legendás kabaréjelenetek, korábbi Bagi-Nacsa produkciók és új paródiák is helyet kaptak benne. A műsor a Duna képernyőjén is látható volt, és epizódjai a Duna World kínálatában is feltűntek. A páros humora évtizedek óta ismert a hazai közönség előtt, így kérdéses, hogy az Orfeum hiányát milyen új produkcióval igyekszik majd pótolni a közmédia.
Egy év után máris eltűnhet az Azt beszélik…
Még szinte újdonságnak számított a Duna kínálatában az Azt beszélik…, amely 2025 októberében indult, most azonban az őszi műsorrendben már nem szerepel. A vasárnaponként, kora este jelentkező szórakoztató talkshow a közösségi média legfelkapottabb, legfurcsább és leginkább vitára ingerlő témáit dolgozta fel. A műsor házigazdája Mészáros Ibolya volt, akinek állandó és visszatérő sztárvendégei saját tapasztalataikkal és markáns véleményükkel egészítették ki az aktuális témákat. A műsor igyekezett hidat teremteni az online világ és a hagyományos televíziózás között, így azok is képbe kerülhettek az interneten zajló trendekkel, akik kevésbé mozognak otthonosan a közösségi médiában. Hogy az Azt beszélik… valóban csak egy évadot ért meg, vagy később visszatérhet, egyelőre nem tudni.
A Ridikül sorsa is bizonytalan
A legrégebbi műsorok egyike, amely hiányzik az új kínálatból, a Ridikül. A Duna ikonikus beszélgetős műsora még 2013-ban indult, és hosszú éveken át minden hétköznap jelentkezett. A műsorban ismert és civil vendégek beszélgettek az élet nagy és apró dolgairól: szóba került szerelem, család, egészség, karrier, veszteség és természetesen számtalan aktuális téma is. A produkció az évek során több műsorvezetővel és megújuló formátummal igyekezett friss maradni, és generációk számára vált megszokott délutáni programmá. Jelenleg még ismétlések láthatók belőle, új részekről azonban az őszi műsorbejelentésben nem esett szó.