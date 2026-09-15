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Kozso

A világhírnév küszöbén: Kozso olyan ajánlatot kapott Japánból, amire senki sem számított

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Egy ezeréves távol-keleti rejtély miatt ült azonnal repülőgépre a japán tévé stábja, hogy személyesen járjanak utána a magyar sláger titkának. A hatórás maratoni stúdiózás után Kozso kitálalt a 130 milliós közönséget célzó felkérésről, és elárulta, hogy a történtek óta egy percet sem tudott aludni.
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KozsoSzomorú SzamurájVilágsztárforgatás

Kozsónak, az Ámokfutók ikonikus frontemberének az évtizedek óta tartó legendája úgy tűnik, még koránt sincs leáldozóban, sőt maximális fordulatszámon pörögve most a nemzetközi zenei- és művészeti világ tetejét célozta meg, ugyanis egyenesen Japánból érkezett hozzá egy exkluzív forgatócsoport! A Tokyo TV hatfős stábja egyenesen Kozso stúdiójába masírozott, hogy filmre vegye a magyar Szamuráj varázslatát.

Kozso készen áll meghódítani a nemzetközi piacot.
Kozso Japánban is könnyen befuthat, ha megragadja az előtte feltáruló páratlan lehetőséget (Fotó: Mediaworks archív)

Kozso Szomorú Szamurája a japánokhoz is eljutott

A távol-keleti szakemberek és a hazai tolmácsok meglepő felfedezést tettek: kiderült, hogy Kozso évtizedek óta közszájon forgó slágere, a Szomorú Szamuráj és annak ikonikus dalszövege (köztük a kultikus „Ihn nikho! Mahna nikho...” kántálás) mély, több mint ezeréves japán nyelvi és szellemi gyökerekre vezethető vissza. Kozso így mesélt az Origónak a nem mindennapi találkozásról és a távol-keleti tervekről:

Hihetetlen tisztelet és szeretet áradt a japán csapatból! Hat órán keresztül egy pillanatra sem álltak meg: megnézték a festményeimet, belehallgattak a stúdiómunkáimba, sőt saját japán ételeket, üdítőket és leveseket hoztak, hogy közösen teszteljük őket. Elájultak attól az energiától, ami nálunk lüktet! Meghívtak Japánba a 'Szamuráj sztár' műsorba, a hétvégén pedig a koncertünkre is kijönnek. Egy 130 milliós ország tévécsatornáján mutathatjuk meg a dalainkat és azt a brutális szellemiséget, amit képviselek. Ez egy óriási megtiszteltetés!

Óriási tervei vannak

A mester zenei világa mindig is nemzetközi léptékű volt: a Centre Pompidou és a francia művészeti élet (ahol a festők és zenészek aránya páratlan), valamint a floridai és New York-i stúdiók – ahol a legnagyobb hollywoodi produkciók, például a Star Wars gigantikus zenéi is születtek – mind formálták a karrierjét. Rengeteg album és még több platinás number one sláger – a Robinsontól a Kicsit vad a lányon át a Hold daláig – bizonyítja a megállíthatatlan energiát.  

„Nálam nincs negatívum, csak pozitív, pozitív és pozitív! 3500-as fordulaton kell pörögnöm, máskülönben nem tudnék ennyi mindent átadni az embereknek – legyen szó éneklésről, kommunikációról vagy festésről. Az élénk belső világom és a mély lelkem dübörög minden dalban. A szamuráj-energia újjászületik, és a jelek szerint Tokióig meg sem állunk!” – tette hozzá bizakodóan Kozso. 

 

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