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incidens

Nem jött be az amerikai álom, lábbilincsben küldték haza Krausz Gábort

26 perce
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Az Egyesült Állomokban szeretett volna karriert építeni Krausz Gábor, egy reptéri incidens azonban keresztbe tett az álmainak. A Séfek Séfe sztárja a könyvében számolt be arról, ahogy Los Angelesbe érkezve a reptéri ellenőrzés során átkutatták a bőröndjét, amely tele volt szakácskésekkel, ami azonnal gyanút keltett az amerikai hatóságokban. A végén Krausz Gábor lábbilincsben, fegyveres őrök kíséretével szállt fel egy hazafelé tartó járatra, majd ezt követően évekre kitiltották az Egyesült Államokból.
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incidensamerikaséfek séfeKrausz Gábor

Az egész élete megváltozott egy reptéri incidens miatt Krausz Gábornak, ami  egyben véget vetett az amerikai karrierről szőtt álmainak is. A sztárséf a Családom és egyéb receptfajták című könyvében számolt be arról, ahogy Los Angelesbe érkezve a reptéri ellenőrzés során átkutatták a bőröndjét, amely tele volt szakácskésekkel, ez pedig azonnal gyanút keltett az amerikai hatóságokban.

20260202 Budapest Séfek Séfe 7. évad fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár Képen: Krausz Gábor
Lábbilincsben küldték haza Amerikából Krausz Gábort / Fotó: MW Bulvár

 

Elvették a telefonomat, átnézték benne a képeket, és nem volt nehéz összerakniuk, hogy nem turistaként, hanem munkavállalóként érkeztem az országba. Elvették az útlevelemet, huszonnégy órára fogdába zártak, és másnap lábbilincsben, fegyveres őrök kíséretével tettek fel a legközelebbi, hazafelé induló járatra

- osztotta meg a részleteket Krausz Gábor, akit ezután az incidens után hosszú évekre kitiltották az Egyesült Államokból, ez pedig keresztülhúzta az ottani terveit.

Azonban, ahogy mondani szokás: ahol bezárul egy ajtó, ott kinyílik egy ablak. Krausz Gábor  a Köszi Kriszta! című műsorban árulta el, tulajdonképpen az amerikai incidensnek köszönheti, hogy a Séfek séfe zsűritagja lett: a műsor castingján eredetileg ugyanis nem őt választották be, mivel már a költözésre készült, és nem is számított arra, hogy a tévés karrierje Magyarországon folytatódhat. Amikor azonban az eredetileg kiválasztott zsűritag váratlanul visszalépett, a csatorna azonnal Krauszhoz fordult, aki addigra lemondott az amerikai terveiről. A többi pedig már történelem - írja a Blikk.

Nem a fekete csapat élén tér vissza Krausz Gábor

Ördög Nóra a közelmúltban a közösségi médiában jelentette be, hogy két hónap után véget értek a gasztro-reality műsor következő szezonjának forgatási munkálatai. A műsorvezető ekkor néhány kulisszatitkot is elcseppentett a Séfek Séfe 2027-es évadáról, ami a jelek szerint ismét tele lesz fordulatokkal: többek közt hat év után most először nem Krausz Gábor vezeti majd az olykor csak „fekete seregként” emlegetett csapatot. A további részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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