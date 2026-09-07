Nem jött be az amerikai álom, lábbilincsben küldték haza Krausz Gábort

Az egész élete megváltozott egy reptéri incidens miatt Krausz Gábornak, ami egyben véget vetett az amerikai karrierről szőtt álmainak is. A sztárséf a Családom és egyéb receptfajták című könyvében számolt be arról, ahogy Los Angelesbe érkezve a reptéri ellenőrzés során átkutatták a bőröndjét, amely tele volt szakácskésekkel, ez pedig azonnal gyanút keltett az amerikai hatóságokban.

Lábbilincsben küldték haza Amerikából Krausz Gábort / Fotó: MW Bulvár

Elvették a telefonomat, átnézték benne a képeket, és nem volt nehéz összerakniuk, hogy nem turistaként, hanem munkavállalóként érkeztem az országba. Elvették az útlevelemet, huszonnégy órára fogdába zártak, és másnap lábbilincsben, fegyveres őrök kíséretével tettek fel a legközelebbi, hazafelé induló járatra

- osztotta meg a részleteket Krausz Gábor, akit ezután az incidens után hosszú évekre kitiltották az Egyesült Államokból, ez pedig keresztülhúzta az ottani terveit.

Azonban, ahogy mondani szokás: ahol bezárul egy ajtó, ott kinyílik egy ablak. Krausz Gábor a Köszi Kriszta! című műsorban árulta el, tulajdonképpen az amerikai incidensnek köszönheti, hogy a Séfek séfe zsűritagja lett: a műsor castingján eredetileg ugyanis nem őt választották be, mivel már a költözésre készült, és nem is számított arra, hogy a tévés karrierje Magyarországon folytatódhat. Amikor azonban az eredetileg kiválasztott zsűritag váratlanul visszalépett, a csatorna azonnal Krauszhoz fordult, aki addigra lemondott az amerikai terveiről. A többi pedig már történelem - írja a Blikk.