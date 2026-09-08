"Márk hiánya lesz ebben a legnehezebb" - egyedül maradt a gyerekekkel Kulcsár Edina

Megkezdődött a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsor új évadának forgatása, amelyben Varga Márk, vagyis G.w.M is szerepel. A rapper és felesége, Kulcsár Edina a minap elbúcsúztak egymástól, mielőtt Márk elutazott volna a forgatásra. A közösségi oldalán az influnszer elmondta, bár érzelmileg nagyon nehéz lesz megbirkózni a férje hiányával, maximálisan támogatja őt, és igyekszik lefoglalni magát a most következő időszakban.

Elbúcsúzott Kulcsár Edina és G.w.M / Fotó: Instagram

Elbúcsúzott Kulcsár Edina és G.w.M

Az utolsó napunk együtt! Bárki, akivel találkoztunk, engem sajnál. Márk mondja, hogy megy a dzsungelbe, ők pedig rám néznek, hogy 'jaj, hogy fogod bírni?'. Gondolom, a gyerekek számát illetően érkeznek inkább hozzám ezek a kérdések. Őszintén szólva még én sem raktam össze fejben, hogy hogy lesz, de tudom, hogy simán lehozom. Nekem tényleg Márk hiánya lesz ebben az egészben a legnehezebb. De nyilván megbirkózom ezzel is, és maximálisan támogatni fogom. Ha már ilyen messzire elmegy, maradjon és küzdjön a legvégsőkig. Tudom, hogy képes rá! Elég sok teendőt összegyűjtöttem magamnak, szerintem annyit, ami 3 hónapra is sok lenne, szóval most én is versenyeztetem magam, hogy mindennek a végére érjek, mire ő hazaér. Ezzel is szeretném elterelni a figyelmem a hiányáról. Nagyon aktív leszek a social platformokon, már csak azért is, mert a Celeb vagyok ments ki innen! műsort, mi irányítjuk, a nézők. Minden egyes nap kell majd szavazni valamiről, és Márk nyilván engem bízott meg, hogy kezeljem az oldalát. Szóval kövessétek be őt, ha még nem tettétek volna meg, mert sokszor onnan fogok jelentkezni. Szurkoljatok neki légysziiii!

- írta Edina.

Nemrég megkezdődött az iskola, ami a sztárvilágban is hatalmas változást, vagy éppen mérföldkövet jelentett. Kulcsár Edina kislánya, Nina most lett elsős, az idő száguldása pedig nagyon elgondolkodtatta az egykori szépségkirálynőt.

Istenem... mikor lett ekkora? Pár év és már a kezemet is ciki lesz fogni

- fogalmazta meg az érzéseit ekkor az influenszer.