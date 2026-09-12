Valóra vált álom: Lady Gaga anya lett - fotó

Valóra vált Lady Gaga régóta dédelgetett álma: édesanya lett. A világhírű énekesnőt és vőlegénye, Michael Polansky nemrégiben első közös gyermeküket köszöntötték. A baba nevéről, neméről és születési dátumáról egyelőre nem tudni részleteket. A háromtagú családot azonban már látták is együtt Észak-Kaliforniában.

Édesanya lett Lady Gaga. Fotó: / AFP

A 40 éves énekesnő és a 42 éves üzletember, akik 2024 márciusa óta jegyesek, az elmúlt hónapokban visszavonultabban éltek, ami miatt az interneten találgatások indultak kapcsolatuk állapotáról. Gagát augusztus óta nem látták nyilvánosan, utoljára májusban jelent meg egy rendezvényen azok után, hogy áprilisban befejezte turnéját, a The Mayhem Ballt.

Nagyjából 22 éves kora óta nem igazán volt lehetősége magánéletet élni, a turné vége óta visszavonultabban él

- nyilatkozta egy bennfentes a Page Sixnek hozzátéve, a kis családot jelenleg csodálatos szeretetburok veszi körül.

Valóra vált álom: anya lett Lady Gaga

Gaga és Polansky 2019-ben kezdtek randevúzni. A 2024 áprilisi eljegyzésük óta pedig a Poker Face énekesnője többször is nyíltan beszélt arról, hogy egy napon szeretne édesanya lenni.

Izgatottan várom, hogy anya legyek. Régebben sok aggodalmam volt ezzel kapcsolatban. A legfontosabb számomra az, hogy ne kényszerítsem a gyerekeimet olyan életre, amelyet nem ők választottak. Minél több teret adni nekik ahhoz, hogy maguk fedezzék fel, kik is valójában, annál inkább ebben hiszek

- nyilatkozta még 2025 márciusában, elismerve azt is, hogy nehézséget okozott számára annak elképzelése, hogyan változtatná meg az életét egy gyermek érkezése: