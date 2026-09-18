Újabb részletek láttak napvilágot Lady Gaga gyermekéről: különleges nevet kapott

Újabb részletek derültek ki Lady Gaga gyermekéről. Mint arról korábban beszámoltunk, az énekesnő és vőlegénye, Michael Polansky nemrégiben első közös gyermeküket köszöntötték, sőt a háromtagú családot már nyilvánosan is lencsevégre kapták együtt Észak-Kaliforniában.

Újabb részletek derültek ki Lady Gaga és Michael Polansky gyermekéről. Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Mély jelentéssel bír Lady Gaga gyermekének neve

A TMZ információi szerint a pár gyermeke béranya segítségével jött világra június 9-én 23:19-kor, Los Angelesben.

A kislány a Rose Bean Polansky nevet kapta, ami rendkívül különleges jelentést hordoz az énekesnő számára.

Gaga hátán egy rózsa tetoválás található, utalva a La Vie En Rose című dalának előadására a Csillag születik című filmben. A Bean pedig Born This Way című dalt ihlető aktivista, Carl Bean előtt tiszteleg.

A kislányt Dr. Robert Katz szülész-nőgyógyász segítette világra, aki szintén segédkezett Ciarának és Russell Wilsonnak gyermekük születésénél.

Lady Gaga officially stepped into a new chapter she and Michael Polansky have welcomed their first baby.

Seeing her out with the newborn already feels like such a beautiful new era for her. pic.twitter.com/ajpmA9HB17 — mccall (@mccaIln) September 12, 2026

Az énekesnő betegsége miatt lehetett szükség béranyára

Nem világos, miért döntött az énekesnő a béranyaság mellett; azonban nyíltan beszélt a fibromyalgiával, egy olyan állapottal való küzdelméről, amely súlyos fájdalmat és kimerültséget okoz.

Gaga a 2017-es Netflix-dokumentumfilmjében, a Gaga: Five Foot Two-ban beszélt egészségügyi problémáiról, mondván, reméli, hogy a krónikus fájdalommal küzdő emberek tudni fogják, hogy nincsenek egyedül. 2020-ban Oprah Winfrey-nek is elmondta: "Még akkor is, amikor ma itt ülök veled, tetőtől talpig fáj mindenem."

2025-ben Gaga azt mondta, hogy a fibromyalgiája kontroll alatt van, de még mindig vannak fájdalmas napjai.