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Újabb részletek láttak napvilágot Lady Gaga gyermekéről: különleges nevet kapott

1 órája
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Nemrég hatalmas öröm érte az énekesnő rajongóit, miután kiderült, hogy titokban megszületett első gyermeke. Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky babájáról most új részletek derültek ki - köztük az új jövevény különleges neve is.
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lady gagagyermekénekesnő

Újabb részletek derültek ki Lady Gaga gyermekéről. Mint arról korábban beszámoltunk, az énekesnő és vőlegénye, Michael Polansky nemrégiben első közös gyermeküket köszöntötték, sőt a háromtagú családot már nyilvánosan is lencsevégre kapták együtt Észak-Kaliforniában.

Újabb részletek derültek ki Lady Gaga és Michael Polansky gyermekéről.
Újabb részletek derültek ki Lady Gaga és Michael Polansky gyermekéről. Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Mély jelentéssel bír Lady Gaga gyermekének neve

A TMZ információi szerint a pár gyermeke béranya segítségével jött világra június 9-én 23:19-kor, Los Angelesben. 

A kislány a Rose Bean Polansky nevet kapta, ami rendkívül különleges jelentést hordoz az énekesnő számára. 

Gaga hátán egy rózsa tetoválás található, utalva a La Vie En Rose című dalának előadására a Csillag születik című filmben. A Bean pedig Born This Way című dalt ihlető aktivista, Carl Bean előtt tiszteleg.

A kislányt Dr. Robert Katz szülész-nőgyógyász segítette világra, aki szintén segédkezett Ciarának és Russell Wilsonnak gyermekük születésénél.

Az énekesnő betegsége miatt lehetett szükség béranyára

Nem világos, miért döntött az énekesnő a béranyaság mellett; azonban nyíltan beszélt a fibromyalgiával, egy olyan állapottal való küzdelméről, amely súlyos fájdalmat és kimerültséget okoz.

Gaga a 2017-es Netflix-dokumentumfilmjében, a Gaga: Five Foot Two-ban beszélt egészségügyi problémáiról, mondván, reméli, hogy a krónikus fájdalommal küzdő emberek tudni fogják, hogy nincsenek egyedül. 2020-ban Oprah Winfrey-nek is elmondta: "Még akkor is, amikor ma itt ülök veled, tetőtől talpig fáj mindenem."

2025-ben Gaga azt mondta, hogy a fibromyalgiája kontroll alatt van, de még mindig vannak fájdalmas napjai.

 

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