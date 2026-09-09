Te tudtad, hogy eredetileg milyen szakmát választott Latinovits Zoltán? 95 éves lenne a színészlegenda – Galéria

Latinovits Zoltán 1931. szeptember 9-én született Budapesten. A Jászai Mari-, Balázs Béla- és posztomusz Kossuth-díjas színművész elmondása szerint éppen nagyapja, Gundel Károly éttermében, Krúdy Gyula asztala fölött látta meg a napvilágot. Egy ilyen élet kezdete csakis azt jelentette, hogy nem mindennapi ember érkezett a Földre. Ez pedig így is történt, mivel Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb színésze született meg azon a napon.

Latinovits Zoltán testvérei, Bujtor István és Frenreisz Károly is elismertek saját szakmájukban (Fotó: Fortepan)

Latinovits Zoltán édesapja hamar hátrahagyta fiát

Latinovits Oszkár földbirtokos volt, aki csupán egy nappal Zoltán születése után döntött úgy, hogy elhagyja a családját. Édesanyja, Gundel Katalin, aki Gundel Károly, a híres étteremtulajdonos lánya volt, azonban 1941-ben, tíz évvel fia születése után férjhez ment Frenreisz Istvánhoz. Házasságukból megszületett Latinovits Zoltán két féltestvére: Bujtor István és Frenreisz Károly.

A Színészkirály azonban nem mindig ezt a szakmát szerette volna választani, mivel 1953-tól a Budapesti Műszaki Egyetemen építészmérnöki karon tanult. Azonban már a gimnáziumban felfedezték Latinovits Zoltánt, amikor is Bajor Gizi Kossuth-díjas színművész közölte vele az egyik előadás után, hogy mindenképp színésznek kell tanulnia. 1956-ban pedig segédszínésznek állt Debrecenben.

Latinovits Zoltán szerelme, Ruttkai Éva teljesen összetört a Színészkirály halála után (Fotó: Fortepan)

Latinovits Zoltán szerelmi élete legendás volt

1959-ben a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött és lassacskán a színház vezető színésze lett. Egy évvel később pedig vendégszereplésre hívták meg Ruttkai Évát, akivel az Ilyen nagy szerelem című drámában volt a partnere.

Téptük egymást, de mi értettük egymást a legjobban. Amit én csináltam, senki nem tudta úgy szeretni, mint ő…

– nyilatkozta egyszer a színésznő.

Az első közös szerep után mindkettőjükben kialakult a vonzalom, azonban Ruttkai Éva ekkorra már egy évtizede házas volt. 1964-ben derült fény a titkukra.

1976. június 4-én azonban elhunyt Latinovits Zoltán, ami rendkívül megviselte szerelmét. Ruttkai Éva tíz évvel élte túl Latinovits Zoltánt, aki a balatonszemesi vasúti átjárón vesztette életét.