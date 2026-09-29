Céline Dion, Jane Fonda és Lékai-Kiss Ramóna egy kifutón: világsztárokkal vonult a magyar műsorvezető – fotók

Lékai-Kiss Ramóna ugyan vasárnap este még a Sztárban Sztár 2026-os évadának második élő showjában zsűrizett, de hétfő este már egy párizsi kifutón vonult Eva Longoriával és Jane Fondával a L’Oreal Paris nagyköveteként. Rami a márka magyar arcaként kapott meghívást a divatbemutatóra modellként, így szombaton kirepült egy gyors egyeztetésre és próbára, hétfőn pedig magára az eseményre. Mutatjuk, hogy festett a kifutón!

Lékai-Kiss Ramóna Párizsban lépett kifutóra a L'Oreal Paris Show-jának modelljeként (Fotó: Aurore Marechal/GettyImages)

Lékai-Kiss Ramóna L’Oreal nagykövetként a L’Oreal Paris Le Défilé Show-n szerepelt modellként, ezzel hazánkat és természetesen a márka magyar ágazatát képviselve. A gyönyörű színésznő és műsorvezető igazi csillagként ragyogott a kifutón, ahol egy fekete, elegáns nadrágot, rövid topot és egy földig érő, hófehér zakót viselt. Rami láthatóan igazán jól érezte magát a bőrében, és mosolyogva lejtett végig a hosszú kifutón, aminek a végén még egy puszit is dobott a közönség felé.

Lékai-Kiss Ramóna világsztárokkal együtt vonult

Az Eiffel-torony lábánál rendezett bemutatót a világhírű szupermodell, Kendall Jenner nyitotta meg, majd sorra érkeztek a márka nagykövetei. A világ különböző pontjairól érkező hírességek mellett pedig volt néhány igazi hollywoodi csillag is, mint például Kristen Bell, a még mindig bombázó Eva Longoria, Viola Davis, Andie MacDowell, aki még egy puszit is dobott az utána következő Lékai-Kiss Ramónának, az Off Campusból ismert Mika Abdalla, Heidi Klum, Cara Delevingne, a Bridgerton színésznője, Simone Ashley, és természetesen Jane Fonda, aki 88 éves kora ellenére hatalmas energiával lépett a kifutóra és szinte ragyogott földig érő, tetőtől talpig csillogó piros estélyijében.

Céline Dion I'm Alive című dala koronázta meg az estét (Fotó: Stephane Cardinale - Corbis/GettyImages)

Céline Dion énekelt is a kifutón

A bemutató fináléjaként, a szétnyíló ledfalak között egyszer csak megjelent a világhírű énekesnő és egy fekete bársony estélyi ruhában előadta I’m Alive című dalát, aminek szövegével bizonyára minden szereplő, köztük természetesen Lékai-Kiss Ramóna is tudott azonosulni. A dal végeztével pedig a bemutató összes modellje újra bevonult és együtt ünnepeltek, amit természetesen hatalmas üdvrivalgás és vastaps fogadott.