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Lékai-Kiss Ramóna

Céline Dion, Jane Fonda és Lékai-Kiss Ramóna egy kifutón: világsztárokkal vonult a magyar műsorvezető – fotók

58 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A TV2 műsorvezetője hatalmas megtiszteltetésben részesült hétfő este, ugyanis a L’Oreal Paris nagyköveteként felkérték, hogy a világsztárokkal együtt képviselje a márkát a párizsi divatbemutatójukon. Lékai-Kiss Ramóna Eva Longoriával és Jane Fondával is találkozhatott.
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Lékai-Kiss RamónaL'Orealdivatbemutatóvilágsztárok

Lékai-Kiss Ramóna ugyan vasárnap este még a Sztárban Sztár 2026-os évadának második élő showjában zsűrizett, de hétfő este már egy párizsi kifutón vonult Eva Longoriával és Jane Fondával a L’Oreal Paris nagyköveteként. Rami a márka magyar arcaként kapott meghívást a divatbemutatóra modellként, így szombaton kirepült egy gyors egyeztetésre és próbára, hétfőn pedig magára az eseményre. Mutatjuk, hogy festett a kifutón!

Lékai-Kiss Ramóna még a világsztárok között is csak úgy ragyogott.
Lékai-Kiss Ramóna Párizsban lépett kifutóra a L'Oreal Paris Show-jának modelljeként (Fotó: Aurore Marechal/GettyImages)

Lékai-Kiss Ramóna L’Oreal nagykövetként a L’Oreal Paris Le Défilé Show-n szerepelt modellként, ezzel hazánkat és természetesen a márka magyar ágazatát képviselve. A gyönyörű színésznő és műsorvezető igazi csillagként ragyogott a kifutón, ahol egy fekete, elegáns nadrágot, rövid topot és egy földig érő, hófehér zakót viselt. Rami láthatóan igazán jól érezte magát a bőrében, és mosolyogva lejtett végig a hosszú kifutón, aminek a végén még egy puszit is dobott a közönség felé.

Lékai-Kiss Ramóna világsztárokkal együtt vonult

Az Eiffel-torony lábánál rendezett bemutatót a világhírű szupermodell, Kendall Jenner nyitotta meg, majd sorra érkeztek a márka nagykövetei. A világ különböző pontjairól érkező hírességek mellett pedig volt néhány igazi hollywoodi csillag is, mint például Kristen Bell, a még mindig bombázó Eva Longoria, Viola Davis, Andie MacDowell, aki még egy puszit is dobott az utána következő Lékai-Kiss Ramónának, az Off Campusból ismert Mika Abdalla, Heidi Klum, Cara Delevingne, a Bridgerton színésznője, Simone Ashley, és természetesen Jane Fonda, aki 88 éves kora ellenére hatalmas energiával lépett a kifutóra és szinte ragyogott földig érő, tetőtől talpig csillogó piros estélyijében.

Az énekesnő élőben énekelt a kifutón, majd az összes modellel együtt ünnepelt.
Céline Dion I'm Alive című dala koronázta meg az estét (Fotó: Stephane Cardinale - Corbis/GettyImages)

Céline Dion énekelt is a kifutón

A bemutató fináléjaként, a szétnyíló ledfalak között egyszer csak megjelent a világhírű énekesnő és egy fekete bársony estélyi ruhában előadta I’m Alive című dalát, aminek szövegével bizonyára minden szereplő, köztük természetesen Lékai-Kiss Ramóna is tudott azonosulni. A dal végeztével pedig a bemutató összes modellje újra bevonult és együtt ünnepeltek, amit természetesen hatalmas üdvrivalgás és vastaps fogadott.

Le Défilé L'Oréal Paris,
Le Défilé L'Oréal Paris, Kendall Jenner
Le Défilé L'Oréal Paris, Heidi Klum
Le Défilé L'Oréal Paris, Cara Delevingne
Le Défilé L'Oréal Paris, Eva Longoria
Le Défilé L'Oréal Paris, Jane Fonda
Le Défilé L'Oréal Paris, Andie-MacDowell
Le Défilé L'Oréal Paris, Lékai-Kiss Ramóna
Le Défilé L'Oréal Paris, Lékai-Kiss Ramóna
Le Défilé L'Oréal Paris, Celine Dion
Le Défilé L'Oréal Paris,
Galéria: Világsztárok között lépett kifutóra Lékai-Kiss Ramóna: találkozott Céline Dionnal és Jane Fondával
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A L'Oreal Paris elképesztő, világsztárokkal teli show-t rendezett hétfő este

 

 

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