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kiss ramóna

Kínos elszólás a Megasztárban – Lékai-Kiss Ramóna egy régi szerelméről beszélt

1 órája
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Götz Anna és Rubold Ödön közös lánya, Rubold Emília is szerencsét próbált a Megasztárban. Amikor Lékai-Kiss Ramóna meghallotta a nevét, rögtön eszébe jutott, hogy korábban együtt dolgozott az édesapjával.
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Lékai-Kiss Ramóna egy régi, Barátok köztös történetet elevenített fel a Megasztárban. A műsorvezető egy versenyző édesapját ismerte fel, ám elsőre kissé félreérthetően fogalmazott.

Lékai-Kiss Ramóna
Lékai-Kiss Ramóna Fotó: Szabolcs László

Lékai-Kiss Ramóna és a Barátok közt

Ramóna azt mondta Emíliának, hogy az édesapja a szeretője volt, majd gyorsan pontosított. Valójában természetesen sorozatbeli kapcsolatról beszélt.

A Barátok köztben Ramóna karaktere, Szentmihályi Zsófi beleszeretett Rubold Ödön rajztanár karakterébe. A tanár-diák kapcsolat akkoriban drámai, tabunak számító történetszálként jelent meg a sorozatban, Rubold Ödön pedig néhány hónapos vendégszerepre érkezett – írja a Story.

Megasztár: Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra elgyengült

Érzékeny pillanat: Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra nem bírta visszatartani érzéseit. A Megasztár műsorvezetői lapunknak árulták el, mi volt a kritikus pont, és arra is fény derült, hogy ezt mikor láthatjuk a képernyőn.

 

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