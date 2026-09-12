Lily Collins szexi fürdőruhában piheni ki új sorozatának fáradalmait

A Daily Mail beszámolója szerint Lily Collins több nyári szettet is megmutatott követőinek, miközben egy rövid szünetet tart a sorozat forgatása közben. A színésznő fekete, pánt nélküli fürdőruhában is pózolt, de egy fehér, csipkeszegélyes ruhát, bő farmert és hozzá illő felsőt, valamint egy raffia kalapot is viselt.
Lily Collins alig takarta magát, így még sosem láthattuk
A fotóválogatásból az is kiderült, hogy Collins nemcsak a divatban érzi otthon magát: festéssel is kikapcsolódott, egyik rajzán például a tengeren ringatózó hajókat örökítette meg. A bejegyzéshez a „Windows, watercolors, and wandering...” feliratot írta.
Közben a Netflix már közzétette az Emily Párizsban utolsó évadának első képeit is. A hatodik évad december 24-én érkezik, a történet pedig Görögországban folytatódik. Az ötödik évad végén Emily egyedül maradt, miután Gabriel megtudta, hogy a nő szingli, majd Görögországból képeslapot küldött neki, és arra kérte, hogy csatlakozzon hozzá.
A rajongóknak tehát már nem kell sokáig várniuk, hogy kiderüljön, hogyan zárul Emily története – Collins pedig addig is megmutatja, hogy a való életben sem áll távol tőle a sorozatból ismert kifinomult stílus.