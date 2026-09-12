Lily Collins szexi fürdőruhában piheni ki új sorozatának fáradalmait

A Daily Mail beszámolója szerint Lily Collins több nyári szettet is megmutatott követőinek, miközben egy rövid szünetet tart a sorozat forgatása közben. A színésznő fekete, pánt nélküli fürdőruhában is pózolt, de egy fehér, csipkeszegélyes ruhát, bő farmert és hozzá illő felsőt, valamint egy raffia kalapot is viselt.

Lily Collins. Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

Lily Collins alig takarta magát, így még sosem láthattuk

A fotóválogatásból az is kiderült, hogy Collins nemcsak a divatban érzi otthon magát: festéssel is kikapcsolódott, egyik rajzán például a tengeren ringatózó hajókat örökítette meg. A bejegyzéshez a „Windows, watercolors, and wandering...” feliratot írta.

Közben a Netflix már közzétette az Emily Párizsban utolsó évadának első képeit is. A hatodik évad december 24-én érkezik, a történet pedig Görögországban folytatódik. Az ötödik évad végén Emily egyedül maradt, miután Gabriel megtudta, hogy a nő szingli, majd Görögországból képeslapot küldött neki, és arra kérte, hogy csatlakozzon hozzá.

A rajongóknak tehát már nem kell sokáig várniuk, hogy kiderüljön, hogyan zárul Emily története – Collins pedig addig is megmutatja, hogy a való életben sem áll távol tőle a sorozatból ismert kifinomult stílus.