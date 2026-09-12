Hová tűnt a Dallas Samantha-ja? Mutatjuk a 80-as évek legnépszerűbb sorozatának sztárjait ma!

Szombaton, szeptember 12-én ünnepli 86. születésnapját Linda Gray, a televíziózás történetének egyik legikonikusabb karaktere, aki a hazánkban is üres utcákat eredményező Dallas sorozatban formálta meg Jockey Ewing sokat szenvedett, alkoholproblémákkal küzdő, de mindig elegáns feleségét, Samanthát (az eredeti verzióban Sue Ellent). Az egykori modell és színésznő a valóságban szöges ellentéte a képernyőn látott, labilis karakternek: elképesztő vitalitással, irigylésre méltó formában és sugárzó optimizmussal éli mindennapjait.
Linda Gray megküzdött a bénulással, majd eltitkolta a korát
Linda Gray 1940. szeptember 12-én született a kaliforniai Santa Monicában. Bár ma egy energikus, fitt asszonyt látunk benne, gyerekkorában komoly harcot kellett vívnia: ötévesen elkapta a járványos gyermekbénulást. Hónapokig ágyhoz volt kötve, de hatalmas akaraterővel teljesen felépült.
Fiatalon modellként kereste a kenyerét, és egy egészen elképesztő hollywoodi titok is fűződik a nevéhez: az 1967-es, kultikus Diploma előtt (The Graduate) című film híres plakátján, ahol egy női láb látható az előtérben, valójában az ő lábai szerepelnek, nem pedig a főszereplő Anne Bancrofté. Amikor 1978-ban beválogatták a Dallasba, a producerek harmincas éveik elején járó színésznőt kerestek. Linda – hogy megkapja a szerepet – letagadott a korából, és 38 évesen is elhitette, hogy jóval fiatalabb.
Linda Gray Dallasban: a sorozat, ami megváltoztatta az életét
Samantha Ewing szerepe hozta meg számára a világhírt. Bár karakterét eredetileg csak néhány epizódra tervezték, Larry Hagmannel (Jockey) való fergeteges képernyős kémiája miatt a producerek állandó főszereplővé tették. Több mint 300 epizódon keresztül alakította a texasi olajmágnás feleségét, játékáért pedig Emmy- és Golden Globe-jelöléseket is kapott.
A forgatások alatt Larry Hagmannel életre szóló, szoros barátságot kötött. Olyannyira megbíztak benne, hogy a Dallas történetében ő volt az első nő, aki rendezőként is a kamerák mögé állhatott több epizód erejéig. Amikor a TNT csatorna 2012-ben feltámasztotta a sorozatot, örömmel tért vissza Dallasba, hogy újra magára öltse Samantha ikonikus kosztümjeit.
Drámák a magánéletben és a Camino ereje
Bár a szakmájában sikeres volt, a magánéletében komoly sebeket kapott. Ed Thrasher művészeti vezetővel kötött, 21 évig tartó házassága válással végződött, és a legszörnyűbb családi tragédiát is át kellett élnie: 2020-ban leukémiában elveszítette elsőszülött fiát, Jeffet. A gyászt rendkívüli módon dolgozta fel: a közelmúltban végigment a híres El Camino zarándokúton, hogy a Szent Jakab-úton szórja szét fia hamvait, és végső búcsút vegyen tőle.
Linda Gray 2026-ban: mi a titka 86 évesen?
Linda Gray a mai napig elképesztően néz ki, és tízegynéhány évet simán letagadhatna. Elmondása szerint a titka nem a plasztikai sebészekben rejlik, hanem a mentalitásában. Minden áldott napot úgynevezett „hála-sétákkal” indít, kerüli a stresszt, és hisz abban, hogy az optimizmus és a belső béke a legjobb fiatalító szer.
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