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dallas

Hová tűnt a Dallas Samantha-ja? Mutatjuk a 80-as évek legnépszerűbb sorozatának sztárjait ma!

42 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Linda Gray semmit sem veszít a szépségéből. A Dallas sztárja szeptember 12-én töltötte be a 86. születésnapját. A plasztika helyett a boldogság tartja fiatalon Linda Grayt.
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dallaslinda graysorozat

Szombaton, szeptember 12-én ünnepli 86. születésnapját Linda Gray, a televíziózás történetének egyik legikonikusabb karaktere, aki a hazánkban is üres utcákat eredményező Dallas sorozatban formálta meg Jockey Ewing sokat szenvedett, alkoholproblémákkal küzdő, de mindig elegáns feleségét, Samanthát (az eredeti verzióban Sue Ellent). Az egykori modell és színésznő a valóságban szöges ellentéte a képernyőn látott, labilis karakternek: elképesztő vitalitással, irigylésre méltó formában és sugárzó optimizmussal éli mindennapjait. 

The original cast of "Dallas" including from left to right, Charlene Tilton, Patrick Duffy, Victoria Principal, Ken Kercheval, Linda Gray, and Steve Kanaly, reunite at the Southfork ranch to celebrate the long-running hit series in the 'DALLAS REUNION: RETURN TO SOUTHFORK'
Linda Gray és a Dallas szereplői
Fotó: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency / Visual

Linda Gray megküzdött a bénulással, majd eltitkolta a korát

Linda Gray 1940. szeptember 12-én született a kaliforniai Santa Monicában. Bár ma egy energikus, fitt asszonyt látunk benne, gyerekkorában komoly harcot kellett vívnia: ötévesen elkapta a járványos gyermekbénulást. Hónapokig ágyhoz volt kötve, de hatalmas akaraterővel teljesen felépült. 

Fiatalon modellként kereste a kenyerét, és egy egészen elképesztő hollywoodi titok is fűződik a nevéhez: az 1967-es, kultikus Diploma előtt (The Graduate) című film híres plakátján, ahol egy női láb látható az előtérben, valójában az ő lábai szerepelnek, nem pedig a főszereplő Anne Bancrofté. Amikor 1978-ban beválogatták a Dallasba, a producerek harmincas éveik elején járó színésznőt kerestek. Linda – hogy megkapja a szerepet – letagadott a korából, és 38 évesen is elhitette, hogy jóval fiatalabb.

Linda Gray Dallasban: a sorozat, ami megváltoztatta az életét

Samantha Ewing szerepe hozta meg számára a világhírt. Bár karakterét eredetileg csak néhány epizódra tervezték, Larry Hagmannel (Jockey) való fergeteges képernyős kémiája miatt a producerek állandó főszereplővé tették. Több mint 300 epizódon keresztül alakította a texasi olajmágnás feleségét, játékáért pedig Emmy- és Golden Globe-jelöléseket is kapott. 

A forgatások alatt Larry Hagmannel életre szóló, szoros barátságot kötött. Olyannyira megbíztak benne, hogy a Dallas történetében ő volt az első nő, aki rendezőként is a kamerák mögé állhatott több epizód erejéig. Amikor a TNT csatorna 2012-ben feltámasztotta a sorozatot, örömmel tért vissza Dallasba, hogy újra magára öltse Samantha ikonikus kosztümjeit. 

Drámák a magánéletben és a Camino ereje

Bár a szakmájában sikeres volt, a magánéletében komoly sebeket kapott. Ed Thrasher művészeti vezetővel kötött, 21 évig tartó házassága válással végződött, és a legszörnyűbb családi tragédiát is át kellett élnie: 2020-ban leukémiában elveszítette elsőszülött fiát, Jeffet. A gyászt rendkívüli módon dolgozta fel: a közelmúltban végigment a híres El Camino zarándokúton, hogy a Szent Jakab-úton szórja szét fia hamvait, és végső búcsút vegyen tőle.

Linda Gray 2026-ban: mi a titka 86 évesen?

Linda Gray a mai napig elképesztően néz ki, és tízegynéhány évet simán letagadhatna. Elmondása szerint a titka nem a plasztikai sebészekben rejlik, hanem a mentalitásában. Minden áldott napot úgynevezett „hála-sétákkal” indít, kerüli a stresszt, és hisz abban, hogy az optimizmus és a belső béke a legjobb fiatalító szer. 

Kattintson az alábbi galériánkra, és nézze meg, hogyan változott az évek során a Dallas felejthetetlen Samanthája és a többi szereplő!

DALLAS REUNION
DALLAS REUNION
Linda Gray
Galéria: Emlékszel még a Dallasra? Így néznek ki ma a sorozat sztárjai
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Dallas

 

 

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