Hová tűnt a Dallas Samantha-ja? Mutatjuk a 80-as évek legnépszerűbb sorozatának sztárjait ma!

Szombaton, szeptember 12-én ünnepli 86. születésnapját Linda Gray, a televíziózás történetének egyik legikonikusabb karaktere, aki a hazánkban is üres utcákat eredményező Dallas sorozatban formálta meg Jockey Ewing sokat szenvedett, alkoholproblémákkal küzdő, de mindig elegáns feleségét, Samanthát (az eredeti verzióban Sue Ellent). Az egykori modell és színésznő a valóságban szöges ellentéte a képernyőn látott, labilis karakternek: elképesztő vitalitással, irigylésre méltó formában és sugárzó optimizmussal éli mindennapjait.

Linda Gray és a Dallas szereplői

Fotó: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency / Visual

Linda Gray megküzdött a bénulással, majd eltitkolta a korát

Linda Gray 1940. szeptember 12-én született a kaliforniai Santa Monicában. Bár ma egy energikus, fitt asszonyt látunk benne, gyerekkorában komoly harcot kellett vívnia: ötévesen elkapta a járványos gyermekbénulást. Hónapokig ágyhoz volt kötve, de hatalmas akaraterővel teljesen felépült.

Fiatalon modellként kereste a kenyerét, és egy egészen elképesztő hollywoodi titok is fűződik a nevéhez: az 1967-es, kultikus Diploma előtt (The Graduate) című film híres plakátján, ahol egy női láb látható az előtérben, valójában az ő lábai szerepelnek, nem pedig a főszereplő Anne Bancrofté. Amikor 1978-ban beválogatták a Dallasba, a producerek harmincas éveik elején járó színésznőt kerestek. Linda – hogy megkapja a szerepet – letagadott a korából, és 38 évesen is elhitette, hogy jóval fiatalabb.

Linda Gray Dallasban: a sorozat, ami megváltoztatta az életét

Samantha Ewing szerepe hozta meg számára a világhírt. Bár karakterét eredetileg csak néhány epizódra tervezték, Larry Hagmannel (Jockey) való fergeteges képernyős kémiája miatt a producerek állandó főszereplővé tették. Több mint 300 epizódon keresztül alakította a texasi olajmágnás feleségét, játékáért pedig Emmy- és Golden Globe-jelöléseket is kapott.

A forgatások alatt Larry Hagmannel életre szóló, szoros barátságot kötött. Olyannyira megbíztak benne, hogy a Dallas történetében ő volt az első nő, aki rendezőként is a kamerák mögé állhatott több epizód erejéig. Amikor a TNT csatorna 2012-ben feltámasztotta a sorozatot, örömmel tért vissza Dallasba, hogy újra magára öltse Samantha ikonikus kosztümjeit.