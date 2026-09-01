Aggódnak a rajongók: rosszul lett a koncerten, majd kórházba került a világhírű énekes

Egyre nő az aggodalom Lionel Richie körül, miután a legendás énekes a hétvégén rosszul lett egy koncertje alatt St. Louisban, majd kórházba került. A sztár a hírek szerint jelenleg is az intenzív osztályon fekszik, ahol kezelésben részesül, mielőtt kedden hazaengednék.

Kórházba került Lionel Richie / Fotó: JEFF SCHEAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kórházba került Lionel Richie

A koncerten résztvevők beszámolói szerint a fellépés utolsó szakaszában látni lehetett az énekesen, hogy küszködik: egy ponton megkérte a csapatát, hogy hozzanak neki egy széket, miközben az utolsó dalát, az All Night Longot adta elő.

A TMZ úgy tudja, az énekes a szombat esti, Forest Park-i The Munyban adott koncertje után jelentkezett be egy helyi kórházba, hogy elvégezzenek rajta néhány vizsgálatot. Úgy tudni, az orvosok enyhe kiszáradás lehetőségét vizsgálják.

A történtek után a rajongók aggodalmukat fejezték ki Lionel Richie iránt, különösen azután, hogy a közelmúltban több nagy sztár is - köztük Dolly Parton és Tim Curry -, életét vesztette.

Úristen, ne, Lionel! Remélem, felépül, nem akarok még egy tragédiát!

- írta az egyikük a közösségi médiában, a Mirror beszámolója szerint.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, júniusban félbeszakadt Lionel Richie koncertje Minnesotában, amely a nyitóestje volt a 26 várost felvonultató, Earth, Wind & Fire-rel közös észak-amerikai turnéjának. A 77 éves énekes ekkor a minnesotai St. Paulban található Grand Casino Arénában lépett színpadra, azonban már egy óra után látszott rajta, hogy küszködik: a Dancing on the Ceiling című dal előadása közben többször le is kellett ülnie, később pedig szünetet kért. Végül Dino Soldo szaxofonos szólt a közönséghez, és elmondta, Lionel Richie olyannyira nem érzi jól magát, hogy képtelen folytatni a koncertet.



