A '80-as évek meghódították a közösségi médiát: a sztárok is beszálltak a trendbe

Új őrület hódít a közösségi médiában: a sztárok és a rajongók most nem a jövőbe, hanem egyenesen a múltba utaznak az AI, vagyis a mesterséges intelligencia segítségével. A legújabb trend lényege, hogy a mai fotókból olyan képeket készíttetnek, mintha a szereplők valóban a nyolcvanas években élték volna mindennapjaikat – természetesen a korszak minden jellegzetes divatkellékével együtt. A retrólázból pedig olyan sztárok sem maradhattak ki, mint Tilla vagy Liptai Claudia.
Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti: igazi retró páros
A Farm VIP műsorvezetője, Demcsák Zsuzsa és hűséges „fegyverhordozója”, Gáspár Zsolti is belevetette magát a retróőrületbe. Zsuzsa a korszak egyik legjellegzetesebb összeállítását kapta: farmernadrágban és farmerdzsekiben pózolt, amit egy rikító neonrózsaszín felsővel dobott fel. A színes karkötők sem hiányozhatak, ahogy a hatalmas, dús, jellegzetesen 80-as évekbeli frizura sem. Zsolti sem aprózta el a dolgot: rajta egy igazi színkavalkádot idéző dzseki látható, alatta pedig pálmafás pólóval és farmerrel hozza a korszak laza, nyaralós hangulatát.
Tilla, Liptai Claudia és a többiek: elszabadult a retródivat
A TV2 műsorvezetői sem maradtak ki a buliból: Tilla, Ördög Nóra, Stohl András, Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is visszarepült néhány évtizedet az időben. A képeken szinte minden olyan divatjegy felbukkan, amelyről azonnal beugrik a nyolcvanas évek. Előkerültek a színes ujjú zakók, a rikító árnyalatok, a hatalmas és élénk fülbevalók, a pilótaszemüvegek, az aranyláncok, valamint a vastag, színes hajgumik is. A sztárok így egyetlen képen gyakorlatilag felvonultatják a korszak teljes kelléktárát – és az eredmény legalább annyira szórakoztató, mint amennyire nosztalgikus.
Nagy Adri négy fotót is megmutatott
Nagy Adri nem elégedett meg egyetlen retróképpel, négy különböző jelenetet is posztolt. Az egyik fotón a szabadban látható laza, színes öltözékben. Egy másik képen már egészen más oldalát mutatja: koncert közben látható csillogó, strasszos ruhában. A harmadik fotón egy iskolai környezetbe csöppen, természetesen a korszak elmaradhatatlan farmeres összeállításában. A negyedik pedig igazi időutazás: Adri háziasszonyként, a konyhában levest főzve eleveníti fel a korszakot.
Patai Anna sem hagyta ki a retróőrületet
Patai Anna számára sem volt kérdés, hogy kipróbálja a népszerű trendet. Az elkészült képen vidáman, színes dzsekiben látható, megjelenését pedig látványosan feldobják az arany kiegészítők. Arany nyaklánc, fülbevaló és karkötő is került rá, sőt még az arany piercing sem maradt ki a szettből. A végeredmény egyszerre hozza a korszak feltűnő ékszerviselését és azt a felszabadult hangulatot, amiért sokan máig rajonganak a nyolcvanas évekért.
Zséda: tupír, csillogás és görkorcsolya
Zséda több különböző fotóval is megmutatta, hogyan festene, ha valóban a nyolcvanas években élne. A képeken dúsra tupírozott hajjal, színes és csillogó ruhákban látható, de az egyik fotó különösen erősen hozza a korszak hangulatát: egy tipikus '80-as évekbeli melegítőszettet visel. A retró élményből természetesen a sport sem maradhatott ki. Zséda az egyik képen görkorcsolyát is húzott, méghozzá a korszakra jellemző, négykerekű változatot.
Király Viktor is visszautazott az időben
Király Viktor egyetlen képpel is megmutatta, milyen lenne a retró énje. Fehér nadrágot és hozzá passzoló zakót visel fekete felsővel, a megjelenést pedig egy pilótaszemüveg teszi teljessé. Természetesen nála sem hiányozhatott a korszakra jellemző frizura, így az összhatás olyan, mintha Viktor valóban egy nyolcvanas évekbeli fotózásról lépett volna elő.
Gáspár Laci nem bíbelődött az AI-jal
Gáspár Laci egy kicsit másképp közelítette meg a retrólázat: ő nem a mesterséges intelligenciára bízta, hogy visszarepítse a nyolcvanas évekbe, hanem egyszerűen felöltözött úgy, mintha tényleg ebben a korszakban lenne a helye. A jellegzetes összeállítással így saját maga hozta el a '80-as évek hangulatát, és bizonyította, hogy néha egy jól eltalált szett is elég egy kis időutazáshoz.