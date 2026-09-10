A '80-as évek meghódították a közösségi médiát: a sztárok is beszálltak a trendbe

Új őrület hódít a közösségi médiában: a sztárok és a rajongók most nem a jövőbe, hanem egyenesen a múltba utaznak az AI, vagyis a mesterséges intelligencia segítségével. A legújabb trend lényege, hogy a mai fotókból olyan képeket készíttetnek, mintha a szereplők valóban a nyolcvanas években élték volna mindennapjaikat – természetesen a korszak minden jellegzetes divatkellékével együtt. A retrólázból pedig olyan sztárok sem maradhattak ki, mint Tilla vagy Liptai Claudia.

Liptai Claudia és Tilla is visszarepültek az időben (Fotó: MW Bulvár)

Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti: igazi retró páros

A Farm VIP műsorvezetője, Demcsák Zsuzsa és hűséges „fegyverhordozója”, Gáspár Zsolti is belevetette magát a retróőrületbe. Zsuzsa a korszak egyik legjellegzetesebb összeállítását kapta: farmernadrágban és farmerdzsekiben pózolt, amit egy rikító neonrózsaszín felsővel dobott fel. A színes karkötők sem hiányozhatak, ahogy a hatalmas, dús, jellegzetesen 80-as évekbeli frizura sem. Zsolti sem aprózta el a dolgot: rajta egy igazi színkavalkádot idéző dzseki látható, alatta pedig pálmafás pólóval és farmerrel hozza a korszak laza, nyaralós hangulatát.

Tilla, Liptai Claudia és a többiek: elszabadult a retródivat

A TV2 műsorvezetői sem maradtak ki a buliból: Tilla, Ördög Nóra, Stohl András, Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is visszarepült néhány évtizedet az időben. A képeken szinte minden olyan divatjegy felbukkan, amelyről azonnal beugrik a nyolcvanas évek. Előkerültek a színes ujjú zakók, a rikító árnyalatok, a hatalmas és élénk fülbevalók, a pilótaszemüvegek, az aranyláncok, valamint a vastag, színes hajgumik is. A sztárok így egyetlen képen gyakorlatilag felvonultatják a korszak teljes kelléktárát – és az eredmény legalább annyira szórakoztató, mint amennyire nosztalgikus.

Nagy Adri négy fotót is megmutatott

Nagy Adri nem elégedett meg egyetlen retróképpel, négy különböző jelenetet is posztolt. Az egyik fotón a szabadban látható laza, színes öltözékben. Egy másik képen már egészen más oldalát mutatja: koncert közben látható csillogó, strasszos ruhában. A harmadik fotón egy iskolai környezetbe csöppen, természetesen a korszak elmaradhatatlan farmeres összeállításában. A negyedik pedig igazi időutazás: Adri háziasszonyként, a konyhában levest főzve eleveníti fel a korszakot.